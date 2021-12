Amélioration de l’Habitat, simplification du versement des subventions aux particuliers La Ville et ses partenaires simplifient le processus de versement des subventions aux bénéficiaires dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (Opah) des Cannes.







VERSEMENT

Chaque dossier relatif au projet d’un propriétaire fera dorénavant l’objet d’une délibération d’individualisation des crédits permettant d’arrêter le nom du bénéficiaire, le montant, l’objet et les modalités de versement des subventions. Actuellement, 6 dossiers ont déjà reçu l’agrément de l’ANAH pour lancer un projet OPAH dans le périmètre des 8 copropriétés retenues. Ils bénéficieront de ce système d’individualisation des crédits. Le conseil municipal réuni ce lundi 20 décembre a voté la délibération relative à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) des Cannes. Celle-ci précise les participations financières des partenaires (ANAH, Capa, collectivité de Corse, Ville). Les subventions accordées par l’ANAH sont traitées en marge lors du début des travaux et lors de la finalisation du projet de réhabilitation entrepris.Dans le cadre de la convention, il est prévu que la Ville d’Ajaccio procède à l’avance au paiement des subventions de ses partenaires financiers, la CDC et la Capa. Cette démarche va permettre aux propriétaires bénéficiaires de l’OPAH de ne pas attendre le versement des subventions de chaque institution, et va ainsi favoriser un confort financier pour ces derniers.Chaque dossier relatif au projet d’un propriétaire fera dorénavant l’objet d’une délibération d’individualisation des crédits permettant d’arrêter le nom du bénéficiaire, le montant, l’objet et les modalités de versement des subventions. Actuellement, 6 dossiers ont déjà reçu l’agrément de l’ANAH pour lancer un projet OPAH dans le périmètre des 8 copropriétés retenues. Ils bénéficieront de ce système d’individualisation des crédits.

