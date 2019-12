Alerte Orange : point météo et circulation Météo France a placé le département de la Corse-du-Sud en vigilance orange pour les paramètres "pluie-inondation, vent, vagues-submersion" jusqu'au lundi 23 décembre à 06h00.



Point météo dimanche 22/12, 9H30 : - Fin de l’épisode pluvieux sur #Ajaccio (en ville), quelques précipitations sur les reliefs. - Décrue en cours sur les cours d’eau. - Houle déjà importante qui se renforce dans la journée avec un pic dans l’‪après-midi‬ (4 à 5m sur le rivage). Les accès aux zones littorales sont donc interdites (jetées, promenades, etc...). - Vent fort toute la journée et demain lundi 23/12 (rafales à 90km/h). Baisse progressive à partir de la fin de journée lundi 23/12. - Limiter les déplacements au maximum (risque de chute d’objet) ⚠

Interdiction de baignade et de pêche sur l'ensemble du littoral de la commune d'Ajaccio du 21 décembre 18h au 23 décembre 08h00.

Fermeture des infrastructures sportives de la Ville du 21 décembre 18h au 23 décembre 08h00.



Circulation Tous les giratoires et accès à Ajaccio sont rouverts, sauf le giratoire situé à hauteur du magasin M. Bricolage. Il y a une déviation à cette hauteur par la route du Vazzio (ancienne route de Sartène). Restez prudents : limitez vos déplacements ⚠



Retrouvez plus d'informations dans les arrêtés municipaux en téléchargement Arrêté Interdiction baignade et pêche littoral Commune Ajaccio.pdf (386.47 Ko)

Arrêté fermeture INFRASTRUCTURES SPORTIVES de la Ville.pdf (641.97 Ko)



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com



Vous pouvez joindre la capitainerie sur le numéro d'Astreinte : 06 30 23 11 24

Accueil Envoyer à un ami Imprimer