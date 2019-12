Alerte Orange : fermeture des accès à la ville d'Ajaccio le samedi 21 décembre de 21h à 9h du matin



AlerteOrange ⚠

Bien comprendre le phénomène attendu à Ajaccio : - Début des précipitations ‪vers 21h‬ sur le littoral et contreforts ouest. • Attendus en ville : 15mm à 40mm ; • Sur les contreforts 70mm à 9mm, voire 120mm.

Une baisse d’intensité interviendra demain dimanche 22 décembre aux environs de 6h/8h. Cependant les quantités attendues sur les contreforts risquent de bloquer la décrue des cours d’eau.

Phénomène aggravant pour l’évacuation des eaux de ruissellement : une très forte houle (4m au voisinage des plages), d’où la Vigilance Orange « vagues submersion ». - Épisode de vent attendu, rafales 90km/h. Prudence : ne vous déplacez pas ❌

Ce samedi de 21h00 à dimanche 9h00, les accès à la ville d’Ajaccio seront fermés : ►le rond point de Porticcio (croisement D55 et T40); ►le rond point de Baléone (croisement T 20 et T 22); ►le rond point de Caldaniccia (croisement T 20 et T 72); ►le rond point de B3 (croisement T 21 et D 503); ►le rond point de Mezzavia direction route de Calvi (croisement T 22 et D 81). ►Le rond point du Serenu reste ouvert avec un point d’information.

Les déplacements sur toute la façade Ouest du département, notamment le secteur Sartène Propriano, sont fortement déconseillés.



Interdiction de baignade et de pêche sur l'ensemble du littoral de la commune d'Ajaccio du 21 décembre 18h au 23 décembre 08h00



Fermeture des infrastructures sportives de la Ville du 21 décembre 18h au 23 décembre 08h00



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com



Vous pouvez joindre la capitainerie sur le numéro d'Astreinte : 06 30 23 11 24

