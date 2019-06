Ajaccio va améliorer l'impact énergétique de ses bâtiments sur l'environnement La Ville d’Ajaccio et la Banque des Territoires signent la première convention d’intracting pour une collectivité. Le dispositif permettra à Ajaccio de bénéficier de fonds destinés à améliorer l'impact énergétique de ses bâtiments publics sur l'environnement.



A l’occasion du Printemps des Territoires qui s’est tenu le 6 juin dernier à Paris, la Ville d'Ajaccio et la Banque des Territoires ont signé la première convention d’intracting pour une collectivité permettant d’améliorer l’impact énergétique de la ville sur son environnement.



L’intracting est un dispositif qui prévoit le financement, par un fonds dédié, d’actions d’efficacité énergétique avec un temps de retour relativement court dans le but de réduire, pour le propriétaire, les coûts de fonctionnement de ses bâtiments. Les économies générées par la baisse des consommations énergétiques sont alors réinjectées dans de nouvelles opérations, selon le principe d’une chaîne vertueuse.



Des crèches et des écoles

Depuis fin 2017, dans le cadre d’un accompagnement conjoint de la Banque des Territoires et de l’ADEME, la ville d’Ajaccio a pu, sur 30 bâtiments, mener un audit technique complet et définir plusieurs scenarii juridiques et financiers afin de mener à bien les travaux préconisés.



Pour les bâtiments concernés, dont la moitié sont des crèches et des écoles, la Ville a retenu un programme de travaux qui seront réalisés entre 2020 et 2024. La Banque des Territoires apportera son expertise technique et financière ainsi qu’une enveloppe d’avances remboursables de l’ordre de 725 K€, représentant 50% des travaux à réaliser.



Gain annuel

Cette opération d’un montant global de 1,450 M€ devrait générer un gain annuel de plus de 1 500 MWh et plus de 300 tonnes / an de CO2. Financièrement, cela se traduit par une moyenne annuelle d’économies de 100 K€ ; ces économies permettant de poursuivre à l’avenir des actions afin d’améliorer l’impact énergétique de la Ville d’Ajaccio sur son environnement.



Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires et Stéphane Sbraggia, premier adjoint de la Ville d’Ajaccio ont signé cette première convention.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer