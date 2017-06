Ajaccio se refait

En 2009, la construction d'un parking et de l'immeuble "Alban" en lieu et place de l'ancienne manufacture de tabac, a donné lieu à des fouilles préventives. C'est là, au coeur du quartier Saint-Jean, dans ce secteur de l'agglomération antique de la ville, qu'une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) placée sous la direction de Daniel Istria, ont découvert un ensemble de bâtiments liés à l'installation de l'évêché et des lieux de cultes voués à Saint Jean et à Saint Euphrase, dont les vestiges du baptistère paléochrétien (daté autour du VIe siècle) de la première cathédrale d’Ajaccio.



Classé aux Monuments historiques depuis 2013, le site fait l'objet d'un projet de mise en valeur patrimoniale engagé par la Ville dans le cadre d'un plan d'aménagement global. Pour mettre en route les opérations de mise en oeuvre, ne manquait plus, ou presque, qu'un document. Et c'est ce jeudi 20 avril 2017, que le député-maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli, son 1er adjoint, Stéphane Sbraggia ont signé avec Jean-Claude Torre l'acte de donation d'une parcelle jouxtant le baptistère permettant à celle-ci d'intégrer le patrimoine de la Ville.



Décrouvrez le programme de mise en valeur ci-dessous