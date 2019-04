Ajaccio, parmi les Villes Impériales Ce vendredi 12 avril, Ajaccio a accueilli pour la première fois l'assemblée générale de la marque Villes Impériales dont elle est adhérente depuis 2016. L'occasion de développer les actions à venir en matière de rayonnement touristique au national et à l'international.





"Napoléon a encore beaucoup à dire et à raconter. "



« Nous ne pouvions pas développer la marque Villes Impériales sans Ajaccio, le lieu de naissance de Napoléon », a assuré Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, ancien ministre et fondateur de la marque. A ses côtés Fédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président de la marque Villes Impériales a pour sa part souligné que leur « présence ici dans la ville natale de Napoléon revêt une dimension particulière en ce 250ème anniversaire. Napoléon a encore beaucoup à dire et à raconter sur le plan historique et touristique, c’est là aussi tout le potentiel de notre réseau qui vit et qui innove. »



Après la présentation des comptes de la marque par son trésortier Jean-Pierre Aresu, adjoint au maire d'Ajaccio, chaque représentant des villes adhérentes a présenté le contenu de son actualité napoléonienne. C'est sur les aménagements urbains et patrimoniaux dont le futur musée Bonaparte, l'itinéraire européen Destination Napoléon, le réhabilitation du Casone et les manifestions pour le 250e anniversaire que le premier adjoint, Stéphane Sbraggia s'est exprimé.









* Ajaccio, Autun, Biarritz, Boissy-Saint-Léger, Brienne-Le-Château, Châteauroux, Fontainebleau, Lamotte-Beuvron, La Roche-sur-Yon, L’Ile d’Aix, Maisons-Laffitte, Montereau-Fault-Yonne, Nice, Rambouillet, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Leu-la-Forêt.



« C’est un honneur pour nous d’accueillir ici et pour la première fois, l’assemblée générale de la Marque Villes Impériales dans le salon napoléonien. Premier musée de Corse fondé en 1843 grâce au legs du cardinal Fesch, futur musée dédié à la famille Bonaparte et symbole du renouveau de notre Cité impériale. Nous sommes fiers aussi de partager nos actions avec vous pour contribuer à faire rayonner le prestigieux patrimoine napoléonien", a déclaré Laurent Marcangeli ce matin en présence des dix-sept représentants des villes adhérentes* au réseau.« Nous ne pouvions pas développer la marque Villes Impériales sans Ajaccio, le lieu de naissance de Napoléon », a assuré Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, ancien ministre et fondateur de la marque. A ses côtés Fédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président de la marque Villes Impériales a pour sa part souligné que leur « présence ici dans la ville natale de Napoléon revêt une dimension particulière en ce 250anniversaire. Napoléon a encore beaucoup à dire et à raconter sur le plan historique et touristique, c’est là aussi tout le potentiel de notre réseau qui vit et qui innove. »Après la présentation des comptes de la marque par son trésortier Jean-Pierre Aresu, adjoint au maire d'Ajaccio, chaque représentant des villes adhérentes a présenté le contenu de son actualité napoléonienne. C'est sur les aménagements urbains et patrimoniaux dont le futur musée Bonaparte, l'itinéraire européen Destination Napoléon, le réhabilitation du Casone et les manifestions pour le 250e anniversaire que le premier adjoint, Stéphane Sbraggia s'est exprimé.* Ajaccio, Autun, Biarritz, Boissy-Saint-Léger, Brienne-Le-Château, Châteauroux, Fontainebleau, Lamotte-Beuvron, La Roche-sur-Yon, L’Ile d’Aix, Maisons-Laffitte, Montereau-Fault-Yonne, Nice, Rambouillet, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Leu-la-Forêt.



Médaille de la Ville

Accueil Envoyer à un ami Imprimer