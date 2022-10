Ajaccio organise les 24e Rencontres des Grands Sites de France Ce mercredi, la Ville d’Ajaccio a eu plaisir d’accueillir l’ensemble des représentants du Réseau, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle des Grands Sites de France. Jusqu’au 14 octobre, environ 250 participants, élus, techniciens et experts des espaces naturels, du patrimoine et du tourisme en provenance de toute la France, échangeront sur le devenir de ces sites d’exception.





Aujourd’hui, 21 sites font partis du Réseau Grands Sites de France, dont, depuis 2017, celui des Îles Sanguinaires et de la pointe de la Parata. Depuis l’obtention du label en 2017, la Ville d’Ajaccio et le Syndicat mixte en charge de l’administration du site, ont beaucoup œuvré pour le réhabiliter, le préserver et le gérer durablement. L’espace a été repensé et abrite une biodiversité tout à fait exceptionnelle : de nombreux végétaux endémiques et d’importantes colonies d’oiseaux marins y trouvent refuge. L’équipe qui anime, entretient les lieux et accueille les visiteurs dans la Maison du Grand Site, porte par ailleurs une attention particulière à l’accueil du jeune public, afin de les sensibiliser à la protection de ce précieux patrimoine. C’est dans cet état d’esprit que M. le maire d’Ajaccio et président de la Capa, Stéphane Sbraggia, a accueilli l’ensemble des participants dans le Salon napoléonien, avant de participer à l’Assemblée générale du label. L’accélération des modes de vie, les crises sanitaires, climatiques et sécuritaires qui s’installent, nous conduisent tous à rechercher encore davantage d’inspiration, de ressourcement et de sens, au cœur des espaces naturels et des paysages d’exception. Ces Rencontres seront l’occasion, à travers des exemples et des témoignages, de s’interroger ces enjeux, plus que jamais à l’ordre du jour ! Plus d’informations sur le site internet des grands sites de France. Depuis sa création en 2000, à l’initiative des collectivités qui gèrent les Grands Sites et grâce au soutien du Ministère en charge de l’Environnement, le Réseau des Grands Sites de France est une association reconnue d'intérêt général, qui favorise l’échange, dans le but de trouver un équilibre entre la préservation de la qualité paysagère, la vie locale et l’accueil du public dans ces espaces remarquables.



