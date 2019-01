Ajaccio lance Napoléon 2019, une année dédiée à l’Empereur Dans le cadre du 250ème anniversaire de la naissance de Napoléon, l’année 2019 sera pour la population ajaccienne et ses visiteurs l’occasion de redécouvrir les liens profonds qui unissent l’empereur et sa cité natale. A travers un événementiel riche et le lancement de projets structurants pour la ville, « Napoléon 2019 » s’inscrit dans une stratégie qui souhaite redonner une place centrale à Napoléon dans l’identité ajaccienne et en faire également un vecteur d’attractivité du territoire.



Année 100% napoléonienne L’année 2019 vibrera au rythme de la figure historique de Napoléon. Pour réaliser ce projet d’envergure baptisé « Napoléon 2019 », le Maire d’Ajaccio Laurent Marcangeli et l’élu en charge de ce projet Jean-Pierre Aresu ont réuni les compétences des services de la Ville et de la CAPA. Les actions de cette année 100% napoléonienne ont été présentées ce vendredi en salle du conseil municipal à l’occasion du lancement officiel de l’événement. Des temps forts se déploieront à différentes échelles autour d’un programme culturel riche, d’actions liées au tourisme et à l’éducation mais aussi d’aménagements urbains.



« Nous avons la chance d’être le berceau d’un des plus célèbres personnages de l’histoire, il eut été un affront de ne pas célébrer dignement le 250ème anniversaire de sa naissance, a souligné le mairelors de son discours d’inauguration introductif. Trop longtemps la ville d’Ajaccio a souffert d’un manque d’ambition quant à la mise en valeur de son patrimoine en général et de son patrimoine napoléonien en particulier. » Une vision appuyée par Jean-Pierre Aresu qui informe sur l’essence de ce calendrier particulier : « Cette année, nous l'avons voulu ambitieuse et surtout constructive comme un trait d'union entre le passé et l'avenir. Figure historique, Napoléon est aussi un atout majeur pour le développement économique, touristique et culturel de notre ville ». L’ensemble de ces actions ont été présentées par Philippe Perfettini, animateur du Patrimoine et chef du projet napoléonien.

Aménagements, culture et événementiel … Au cœur de ce programme, la Ville fait la part belle aux aménagements urbains avec la réhabilitation du Casone et l’ouverture du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Côtés études, plusieurs lancements sont envisagés notamment celles qui préfigurent les nouveaux aménagements de l’hôtel de Ville et son futur musée napoléonien, avec un prévisionnel acté aux alentours de 11 millions d’euros, ou encore le parcours patrimonial napoléonien dans les rues de la vieille ville.



De nombreuses festivités seront portées par différents services de la Ville et de la Capa, dont la direction de la Culture avec le réseau des médiathèques et des bibliothèques, le Palais Fesch ou encore l’Office Intercommunal du Tourisme. Parmi les plus emblématiques, la programmation du Palais Fesch avec l’exposition « De Greuze à Canniccioni, 10 ans d’enrichissement au Palais Fesch » proposée au public jusqu’au 4 mars, l’exposition Mathilde Bonaparte pour l’été 2019, « Ajaccio à travers le temps » à l’automne 2019. Et pour redécouvrir Napoléon sous une autre facette, notamment dans son rapport intime avec l’impératrice « Les lettres de Napoléon à Joséphine » seront exposées à la bibliothèque patrimoniale. Inédit.

Les ajacciens pourront découvrir un format agrandit des Journées Napoléoniennes proposées les 13, 14 et 15 août prochains. Le Carnaval rendez-vous annuel désormais incontournable sera dédié à l’Empereur.



On retrouvera également de nombreuses conférences autour du thème de Napoléon …

De nombreux porteurs de projets ont intégrés ce grand rendez-vous. L’ensemble de la population pourra découvrir ces festivités tout au long de cette année 2019. A suivre …

