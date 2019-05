Ajaccio inaugure la place Mère Teresa A Cità d'Aiacciu inagureghja oghji a piazza Madri Teresa davantu à a Catidrali

Place Mère Teresa, c’est là que l’on se donnera désormais rendez-vous pour se retrouver devant la cathédrale de la Miséricorde. Aujourd’hui, 24 mai, la Ville d’Ajaccio inaugure une nouvelle identité urbaine.



Le 24 mai 1937 elle prononce ses vœux perpétuels et prend le nom de Mère Teresa. Le 24 mai 2019, la Ville d’Ajaccio lui rend hommage et donne son nom à la place qui fait face à la cathédrale. Après l’école Simone Veil, la Ville offre de nouveau un nom porteur de valeurs à un lieu public, " Mère Teresa était une femme d’exception, une figure féminine forte, qui a œuvré toute sa vie pour les plus démunis, rendant de façon universelle à l’être humain toute sa dignité, conjurant la barrière des différences qu’elles soient raciales, religieuses ou politiques ", a déclaré la maire d’Ajaccio Laurent Marcangeli. La dénomination de la place Mère Teresa a été voté à l’unanimité en conseil municipal le 30 juillet 2018.



Enfants et réfugiés

En recevant à 69 ans, en 1979, le prix Nobel de la Paix, la religieuse catholique indienne est devenue la 6e femme à recevoir cette distinction. " Cette année, le monde a tourné son attention vers le sort des enfants et des réfugiés, et c'est précisément les catégories pour lesquelles Mère Teresa travaille si généreusement, depuis tant d'années ", avait alors déclaré le comité d'attribution du prix Nobel de la Paix. 40 ans après, ces propos trouvent malheureusement encore écho dans l'actualité chaude.







Un nouveau plan de circulation sur le secteur A l’occasion de cet événement, la municipalité a mis en service un nouveau plan de circulation. La section comprise devant le parvis de la cathédrale entre l’avenue Eugène Macchini et la rue Soeur Alphonse est désormais fermé à la circulation pour la protection des piétons. Le parvis a d’ailleurs fait l’objet d’une réfection de son pavement. Par ailleurs, le sens de circulation de la rue Forcioli-Conti a été inversé, la rue s’empruntera désormais dans le sens rue Sœur Alphonse vers le boulevard Danielle Casanova. Le stationnement a également été organisé en épis le long du boulevard Danielle Casanova.

