Ajaccio fête la musique en mode guinguette Festa di a musica in Aiacciu in un versu anzianettu !

C'est une fête de la musique comme vous ne l'avez jamais vue ni vécue ni entendue sur Ajaccio. Et il est fort à parier que certains se rappelleront de l'ambiance des bals d'antan et que d'autres découvriront une atmosphère d'une autre époque, pas si mal que ça ... Le thème, imaginé par la Ville d'Ajaccio, de cette Fête de la musique sera dansant et chantant : la guinguette !

De la place Foch décorée de lampions à Mezzavia, laissez-vous porter !







Au programme Place du Diamant

A partir de 17h30

17h30 à 18h30 Rythmes endiablés assurés avec les cours de découverte de Zumba.

18h30 à 19h30 Défoulement garanti au cours de Body Combat

21h00 groupe Pussy Cat Kill Kill Palmyre décale les styles et les décompose pour créer son propre univers. Des reprises étonnantes, que l'on aime forcément de Gainsbourg au Tango corse, en passant par Elvis Presley et les années 80

Animations



Place Foch

Exposition de voitures anciennes (association Anciennes Automobiles Ajacciennes 3A),

Orchestre et bal populaire, restauration sur place,

Nombreuses animations, stands et brocanteurs, Assistez à la Balade musicale de Mezzavia au centre-ville,

défilé de voitures anciennes et char orchestre Ambiance Guinguette avec musiciens et majorettes à bord de voitures décapotables !

Première partie de soirée 18h30 : Jean Jacques Gristi Trio pendant le verre de l'amitié devant la mairie.

Deuxième partie 22h30 : concert du groupe Rock A Billy Wheel Cups accompagné de danseurs de rocks avec ambiance guinguette.



Mezzavia

A partir de 16h30 : nombreuses activités pour enfants gratuites

De 18h30 à 21h00 : François Giordani trio ouvrira le bal

De 21h30 à minuit : Barbara Cardone quartet vous fera swinguer jusqu'au bout de la nuit.



Départ du défilé parc Leroy Merlin à 18h30 avec voitures anciennes, scooters vintage et Harleys accompagnés d'un char de musiciens du Ajaccio Blues Band, arrêt place Jean Casili pour un mini concert vers 19h00 puis direction le centre-ville via le cours Napoléon, arrivée place Foch pour une halte apéritive offerte !



A Ajaccio, place du Diamant, place Foch et place Jean Casili - A Mezzavia au parc d'enfant de Mezzavia mais également à la maison de quartier des Cannes et au Spaziu Municipale des Jardins de l'Empereur.



Place du Diamant à partir de 17h30

Place Foch : de 18h30 à minuit

Place Jean Casili de 18h30 à minuit

Mezzavia de 16h30 à minuit

Maison de quartier des Cannes en soirée

Centre social Saint-Jean de 20h00 à minuit

