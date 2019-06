Ajaccio fête la musique en mode Guinguette C'est une fête de la musique comme vous ne l'avez jamais vue ni vécue ni entendue sur Ajaccio. Et il est fort à parier que certains se rappelleront de l'ambiance des bals d'antan et que d'autres découvriront une atmosphère d'une autre époque, pas si mal que ça ... Le thème, imaginé par la Ville d'Ajaccio, de cette Fête de la musique sera dansant et chantant : la guinguette.

De la place Foch décorée de lampions à Mezzavia, prenez-vous au jeu.







Au programme Place du Diamant :

A partir de 17h30 cours de découverte Zumba et de Body Combat

Ouvert à tous

Ainsi que des stands et podiums avec musiciens



Place Foch :

Exposition de voitures anciennes avec l'association Anciennes Automobiles Ajacciennes 3A, orchestre et bal populaire, stands pour enfants avec barbe à papa et pop corn.

Participez à la Balade musicale entre Mezzavia et le centre-ville, au cours duquel défileront des voitures anciennes et un char orchestre, disco mobile.

On vous plonge dans l'ambiance, les musiciens et des Pom-Pom Girls rouleront en voitures décapotables.

Première partie de soirée 18h30 : Jean Jacques Gristi Trio pendant le verre de l'amitié devant la mairie.

Deuxième partie 22h30 : concert du groupe Rock A Billy Wheel Cups accompagné de danseurs de rocks avec ambiance guinguette.



Mezzavia :

De 18H30 à 21h00 François Giodani trio ouvrira le bal puis de 21H30 à minuit le groupe Festival et Barbara Cardone quartet vous ferons swinguer jusqu'au bout de la nuit.



A Ajaccio, place du Diamant, place Foch et place Jean Casili - A Mezzavia au parc d'enfant de Mezzavia mais également à la maisons de quartier des Cannes et au Spaziu Municipale des Jardins de l'Empereur.



Place du Diamant à partir de 17h30

Place Foch : de 18h30 à minuit

Place Jean Casili de 18h30 à minuit

Mezzavia de 18h30 à minuit

Maison de quartier des Cannes en soirée

Centre social Saint-Jean de 20h00 à minuit

Spaziu municipale des Jardins de l'Empereur de 18h30 à 22h00



