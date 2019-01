Ajaccio et les Bonaparte, de la ville génoise à la cité impériale Ouvrage édité par les Editions du Patrimoine et rédigé par Antoine-Marie Graziani (professeur à l’Université de Corse – Pasquale Paoli), Vincent Simonet (conservateur en chef des monuments historiques), Pierre-Claude Giansily (conservateur des antiquités et objets d’art) et Philippe Perfettini (animateur du patrimoine), sous la direction de Thibaut Noyelle (conservateur des monuments historiques).



Francesco Bonaparte, un soldat d’origine génoise, arrive à Ajaccio en 1514. À partir de cette date, l’histoire de la ville ne cessera de se confondre avec celle des Bonaparte. La famille connaît une constante ascension dans la société locale jusqu’à la consécration suprême du plus célèbre de ses enfants, Napoléon. C’est lui qui élève Ajaccio au rang de capitale régionale en 1811 et s’attache à métamorphoser cette petite cité portuaire en une ville attrayante et performante. Dès le début du XIXe siècle, Ajaccio se transforme autour d’un nouveau plan urbain et économique pour devenir, sous Louis-Philippe puis Napoléon III, une véritable cité impériale dotée de bâtiments remarquables. Si Ajaccio est le berceau de la dynastie des Bonaparte, leur maison est d’ailleurs devenue un musée, c’est également son tombeau, car onze membre de la famille reposent aujourd’hui dans la chapelle familiale. Au détour des rues et des places, c’est la ville entière qui témoigne de ses liens indéfectibles avec les Bonaparte.



Cet ouvrage propose de découvrir l’influence de cette famille dans l’histoire et le développement d’Ajaccio, du XVIe à nos jours.



