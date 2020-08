Ajaccio en Mag' prépare la rentrée

Après une pause contrainte, votre magazine préféré fait son retour tant attendu en même temps que la rentrée des classes à laquelle il consacre d'ailleurs un dossier complet pour accompagner les petits ajacciens et leurs parents. Le programme de ce numéro un peu spécial, est placé sous le signe du renouveau, celui qui se profile au mois de septembre à chaque rentrée scolaire, mais aussi celui avec lequel la crise sanitaire, eh oui il faut bien en parler, nous a incité à regarder l'avenir. Le renouveau, c’est penser une autre façon de vivre et d’habiter plus respectueuse de notre environnement. La Ville d’Ajaccio comme toutes les collectivités doit répondre aux obligations de la loi sur la transition énergétique, mais la municipalité va plus loin encore en choisissant de s’équiper de matériel alternatif au désherbage chimique, en rendant des bâtiments publics moins énergivores, en développant la présence de l’arbre en ville pour limiter les effets du changement climatique… bref en mettant en œuvre un plan communal de développement durable dont on vous détaillera bientôt les actions mais dont on vous en présente quelques unes qui en sont l'esprit.



Le renouveau, c’est aussi des femmes et des hommes dont l'implication professionnelle dynamise la ville, dont les actions et la volonté sont une force, un exemple, pour les générations futures. U Marcatu d'Aiacciu où nous vous invitons n'est pas seulement une belle structure en plein cœur de ville, elle est aussi un lieu vivant qui s'anime grâce aux professionnels qui l'occupent : maraîchers, artisans, producteurs, boulangers, cavistes, poissonniers… Ceux qui font l'âme et l'identité ajaccienne. On vous propose d’aller à leur rencontre. Le renouveau encore, s’exprime à travers des personnalités, telle qu’Aurélia Massei. La plus jeune adjointe au maire d’Ajaccio a été conseillère municipale à 25 ans, à 31 elle est en charge de délégations qui concerne l’avenir : la jeunesse, les associations et la démocratie participative. Le renouveau, c’est aussi une question de perception. Maguy Coti est issue de deux mondes, celui du silence et celui fait de bruits et de sons. Ces deux mondes, la référente pour les personnes sourdes et malentendantes, voudrait les réunir, du moins les rapprocher, changer la perception que l’on porte à ce handicap afin de l’alléger. Enfin le renouveau, c’est la confiance que l’on fait renaître quand les périodes sont difficiles, c’est assurer la continuité sur des bases solides tout en apprenant beaucoup de l’expérience passée. C’est la pédagogie, l’éducation, la socialisation, l’épanouissement. C’est l’école en somme. Ce lieu unique qui forme, comme on dit souvent, le citoyen de demain, mais pour qu’il soit mieux encore que nous.



Bonne rentrée à tous et aux autres bonne lecture aussi...



Ajaccio en Mag' sera bientôt dans votre boîte aux lettres !