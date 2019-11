Ajaccio en Mag' à feuilleter

Pà l'ultimu di l'annata, u libracciolu di Cità d'Aiacciu hè vultatu à a scola materna

Pour son dernier numéro de l'année 2019, Ajaccio en Mag' est retourné en maternelle, à la source des premiers liens sociaux. Auprès des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des agents de restauration municipaux, on découvre une profession aux multiples missions animées par un dévouement quotidien. Un don de soi essentiel à l'épanouissement scolaire des enfants. Le lien social, la proximité sont aussi le moteur de Frédéric Masia, qui depuis son garage automobile croise mille vies qui font écho à son enfance. A travers son portrait, on retrouve les fondamentaux des valeurs humaines. Et toujours nos rendez-vous à ne pas manquer, les événements culturels qui vont faire date, l'actualité marquante et les initiatives remarquables. Bonne lecture !