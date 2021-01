Ajaccio en Mag', le premier numéro de l'année 2021 est là !

Le premier numéro de l'année 2021 d'Ajaccio en Mag' #15 arrive cette semaine dans votre boîte aux lettres. Le voici en version nomade. Au fil des pages, vous rencontrez des agents dont l'implication professionnelle offre une aide précieuse à ceux qui se sentent perdus face à la dématérialisation des démarches administratives, et ça se passe au coeur des Espaces Publics Numériques. On vous parlera aussi d'avenir à travers des sujets sur l'environnement et l'aménagement urbain pour une ville attractive et plus résiliente. Vous en saurez davantage par exemple, sur la philosophie d'action de la SPL Ametarra chargée d'aménager les grands projets d'Ajaccio. Et il sera aussi question d'opérations conduites pour faire de la cité impériale un moteur en matière écologique, notamment à travers la réalisation du plan local d'adaptation climatique ou encore de la modernisation du port Charles Ornano... On vous souhaite une bonne lecture !