Ajaccio en Mag , édition spéciale "Natale" à feuilleter en ligne !

Pour cette édition de fin d'année, votre trimestriel ,"Ajaccio en Mag" , vous propose un numéro spécial consacré à Noël. Des reportages, une interview du 1er adjoint Stéphane Sbraggia et bien sûr le programme complet. N'attendez plus découvrez les nouveautés du Marcatu di Natale et les nombreuses animations qui rythmeront le mois de décembre à Ajaccio. Votre trimestriel ajaccien sera disponible aux quatre coins de la ville d'ici dix jours, il sera bien sûr disponible sur le marché de Noël en attendant feuilletez le en ligne !