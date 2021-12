Ajaccio crée sa réserve communale de sécurité civile

Les réserves communales de sécurité civile peuvent peut-être mobilisées en appui des pouvoirs publics. Afin de prévenir et gérer les risques majeurs présents sur le territoire communal, leur création ne constitue pas une obligation règlementaire. Toutefois, elle offre un certain nombre d’avantages, notamment pour les communes particulièrement touchées par la probabilité de risques comme l’est la commune d’Ajaccio. Elle constitue également un instrument de mobilisation civique et de responsabilisation du citoyen, de valorisation et de développement des solidarités locales ainsi qu’un vecteur efficace de diffusion de la culture du risque. Elle offre également un cadre juridique pour la gestion des bénévoles et un statut spécifique à ses membres.