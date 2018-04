Ajaccio à travers le temps Aiacciu à traversu u tempu, trasmissioni trà i ghjinirazioni in una mostra

Quand la mutation des quartiers suscite la mise en œuvre d’un projet de transmission intergénérationnelle.



2018, les Cannes, Saint-Jean, les Jardins de l’Empereur et les Salines

2019, le centre-ville

Courant 2019, réunion de l’ensemble des expositions.

Portée par Charles Voglimacci, adjoint délégué à la jeunesse et vie des quartiers, Politique de la Ville et Marie-Noëlle Nadal, élue référent du projet, l’opération s’inscrit dans un contexte de mutation des quartiers (constructions de nouveaux espaces de vie, évolution des codes architecturaux, urbanisation de nouveaux quartiers) pour favoriser la réappropriation des résidents à leur cadre de vie et la transmission de mémoire.





Favoriser la réappropriation des résidents à leur cadre de vie, transmettre la mémoire d’un quartier en pleine transformation, accompagner la population aux changements… C’est dans un contexte de renouvellement urbain, qu’en 2016, le centre social des Salines a imaginé une action participative mêlant mémoire et vision future du quartier. Dans le cadre du contrat de Ville, « les Salines à travers le temps » a vu ainsi le jour. Fort du succès populaire rencontré par l’exposition issue du projet, le maire d’Ajaccio a souhaité décliner ce projet sur l’ensemble de la ville.Portée par Charles Voglimacci, adjoint délégué à la jeunesse et vie des quartiers, Politique de la Ville et Marie-Noëlle Nadal, élue référent du projet, l’opération s’inscrit dans un contexte de mutation des quartiers (constructions de nouveaux espaces de vie, évolution des codes architecturaux, urbanisation de nouveaux quartiers) pour favoriser la réappropriation des résidents à leur cadre de vie et la transmission de mémoire.

Une équipe projet, composée des Maisons de quartier des Salines, de Saint Jean et des Cannes, de l’espace municipal des Jardins de l’Empereur, de la direction de la Culture, du centre culturel U Borgu, ainsi que d’adhérents et d’habitants des quartiers, a orienté les actions de la Ville vers la création de repères historiques communs, le recueil de la parole des habitants et la recherche de documents iconographiques.



Ateliers intergénérationnels. En prenant appui sur des pratiques artistiques et numériques, divers ateliers intergénérationnels ont été mis en place avec la participation de la direction de la Culture pour un appui technique et pour permettre la coordination avec certains projets du Contrat de ville. Au delà de la thématique retenue par quartier, les supports utilisés ont visé et viseront à former et informer les habitants sur leur passé, présent et futur ; ceci afin de réactiver les échanges inter générationnels et inter culturels au service de la cohésion sociale.



Dans le cadre du projet « Ajaccio à travers le temps », la direction Jeunesse et Vie des Quartiers à fait appel aux services du conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) afin d’obtenir un support technique. Une convention de partenariat, fixant le cadre de la collaboration entre la Ville d’Ajaccio et le CAUE, est établie pour deux ans.



Genèse de « Ajaccio à travers le temps ». Depuis de nombreuses années, la direction de la Culture à travers son service médiation réalise un travail de démocratisation culturelle. Ainsi, un travail de collecte de parole et de redécouverte de la mémoire des habitants a pu être effectué par la compagnie Théâtre du Commun. Cette intervention qui a débuté dans les quartiers en 2009 avec le projet « mémoire du présent » a donné lieu à des ateliers photos, théâtre-lecture-écriture et une restitution de ce travail dans les quartiers et à l’Espace Diamant. C’est dans cet esprit que l’opération « Salines à travers le temps » a alors été imaginée au sein de la Maison de quartier des Salines dont l’équipe souhaitait accompagner les habitants confrontés au programme de rénovation urbaine (PRU) en cours de réalisation jusqu’en 2020. Le travail a abouti à une exposition regroupant les photos personnelles des habitants, la collecte de leurs anecdotes et l’histoire du quartier, la restitution d’ateliers culturels menés in situ ainsi que la démonstration d’une chronologie architecturale et urbaine.



Partenariat avec la Direction Régionale des affaires Culturelles et Daniel Istria, archéologue au Centre National des Recherches Scientifiques :

Au vu de l’importance de l’intérêt patrimonial de ces expositions, de nombreuses recherches sur l’histoire des quartiers sont menées par les agents en charge de la réalisation des projets dans chaque lieu. Afin de viabiliser ces collectes de données la Ville s’appuie sur les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), de la direction des patrimoines et sur l’expertise de Daniel Istria, archéologue au CNRS.



« Ajaccio à travers le temps, c’est avant tout un devoir de mémoire. Ce projet ambitieux a demandé un travail sérieux et de longue haleine dans la recherche de documentations, de témoignages et d’anecdotes. Les différents échanges entre anciennes et nouvelles générations mettent en comparaison le passé et le futur. Le passé est une part importante de l’ADN de notre ville. Une des richesses de la Cité Impériale, c’est la diversité de ses quartiers qui ont leur propre histoire, leur identité, mais n’en demeure pas moins complémentaires. Ce voyage à travers le temps, nous confirme, s’il en était besoin, le privilège que nous avons de résider à Ajaccio, capitale régionale de la Corse. Cultiver son passé, c’est comprendre son présent et préparer son avenir. » Charles Voglimacci, adjoint au maire d’Ajaccio délégué à la Jeunesse et Vie des Quartiers, Politique de la Ville.





« Une action intergénérationnelle de cette envergure permet de recréer un tissu social fort et favorise le mieux vivre ensemble. » Marie-Noelle Nadal et Marie-Noëlle Nadal, élue référent de l’opération « Ajaccio à travers le temps ».



rétroplanning Quartier Saint jean :

- Collecte de photos et témoignages → jusqu’au 31 janvier 2018.

- Collecte de documents et archives historiques (période génoise à nos jours) → jusqu’au 15 février 2018.

- Vernissage → mercredi 18 avril 2018.

- Exposition → 18 au 25 avril 2018.











Quartier des cannes :

- Collecte de photos et témoignages → jusqu’au 28 février 2018.

- Collecte de documents et archives historiques (période génoise à nos jours) → jusqu’au 15 mars 2018.

- Vernissage → lundi 14 mai 2018.

- Exposition → 12 au 19 mai 2018.







Quartier des salines :

- Collecte de photos et témoignages → début mai.

- Collecte de documents et archives historiques (urbanisation des années 1960 à nos jours) → début mai.

- Vernissage → 22 septembre 2018.

- Exposition → 22 au 29 septembre 2018.











Quartier des jardins de l’empereur :

- Collecte de photos et témoignages → jusqu'à juin 2018.

- Collecte de documents et archives historiques → jusqu'à juin 2018.

- Vernissage → samedi 27 octobre 2018.

- Exposition → 27 octobre au 17 novembre 2018.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer