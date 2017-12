"Ajaccio à travers le temps" transmission et valorisation de la mémoire Dans le cadre du projet « Ajaccio à travers le temps », la direction Jeunesse et Vie des Quartiers à fait appel aux services du CAUE (Fédération Nationale des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) afin d’obtenir un support technique et une convention de partenariat fixant le cadre de la collaboration entre la Ville d’Ajaccio et le CAUE.

En 2016, dans un contexte de renouvellement urbain, la Maison de Quartier des Salines a travaillé, dans le cadre du contrat de Ville, sur l’accompagnement de la population aux changements futurs par le biais d’un projet intergénérationnel mêlant mémoire et vision future du quartier : « les Salines à travers le temps ». Fort du succès populaire rencontré par l’exposition issue du projet, la Ville d’Ajaccio à décidé de décliner ce projet sur l’ensemble de la ville « Ajaccio à travers le temps ».



En 2018 En 2018, les Cannes, St Jean, les Jardins de l’Empereur et les Salines (pour une 2ème phase) participeront à cette opération, en 2019 ce sera au tour du centre ville et dans le courant de l'année 2019 c'est l'ensemble des expositions qui sera présenté.

Ce projet s’inscrit dans un contexte de renouvellement urbain qui au delà du bâti doit permettre de créer des espaces de vie sociale et une appropriation par les habitants. Il s’inscrit également dans un contexte de mutation des quartiers : constructions de nouveaux espaces de vie, évolution des codes architecturaux, urbanisation de nouveaux quartiers.

Dans un premier phasage une équipe projet , composée d’animateurs des 3 Maisons de Quartier, d’adhérents et d’habitants des quartiers, a orienté les actions de la ville vers la création de repères historiques communs, du recueil de la parole d’habitants du quartier et de documents iconographiques.

En prenant appui sur des pratiques artistiques et numériques divers ateliers intergénérationnels ont été mis en place avec la participation de la direction de la culture pour un appui technique et de coordination sur certains projets contrat de ville.

Au delà de la thématique retenue par quartier, les supports utilisés ont visé et viseront à former et informer les habitants de leur passé, présent et futur pour réactiver les échanges inter générationnels et inter culturels au service de la cohésion sociale.





Partenariat avec le CAUE Le projet « Ajaccio à travers le temps » s’inscrit dans cette dynamique. Il favorise la consolidation des liens intergénérationnels par un travail de valorisation et transmission de la mémoire.

Le CAUE exerce ses missions dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement au travers des actions de conseils aux particuliers et aux élus, d’information et de formation, de sensibilisation des enfants des écoles et du public en général.

Son rôle est de faciliter, dans chaque département, les équilibres entre les territoires et l’exercice des compétences issues des lois de Décentralisation.









La Ville d’Ajaccio souhaite ainsi développer sur l’ensemble des quartiers de la ville, des actions relatives à l’environnement, l’urbanisme et l’architecture afin d’accompagner les populations dans les changements structurels qui peuvent intervenir comme le Renouvellement urbain, les constructions nouvelles, les destructions de vieux ensembles.

