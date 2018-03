Ajaccio Ville d'arrivée du Corsica Linea Tour de Corse 2018 U Corsica Linea Giru di Corsica si farà trà u 5 è l'8 d'aprili

Corsica Linea Tour de Corse 2018 du 5 au 8 avril



LE PARCOURS JEUDI 5 AVRIL : SHAKEDOWN

Sorbo Ocagnano (5,45 km)

A quelques kilomètres au sud du Parc d’Assistance, les concurrents partiront du village de Querciolo sur une route très technique assez large et sinueuse, présentant de très belles zones Public. À partir de Sorbo Ocagnano, le changement de revêtement et l’étroitesse de la voie rendront la deuxième partie du shakedown plus délicate ; les voitures s’engageront alors dans une descente étroite en sous-bois - très souvent humide - pour rallier l’arrivée à Castellare di Casinca.

Pour la première fois depuis 1978, la ville de Bastia accueillera en fin d’après-midi la cérémonie de départ du Tour de Corse WRC. Dédicaces des principaux équipages, photo des pilotes, présentation de toutes les voitures sur le podium, village exposants, animations, etc. Une belle occasion de venir voir le rallye de près avant le départ, les voitures resteront en Parc Fermé à Bastia pour la nuit.

VENDREDI 6 AVRIL : ÉTAPE 1

Départ de Bastia pour la Castagniccia et le départ de la première spéciale, l’une des deux seules conservées du parcours 2017.



ES 1-3 La Porta – Valle di Rostino (49,03 km)

Elle débutera par une montée très technique en direction de La Porta et de son église légendaire du Tour de Corse et emblématique de la Castagniccia, pour déboucher sur une route très étroite, sinueuse et parfois déformée qui traversera le village de Giocatojo avant de franchir le magnifique Col Saint-Antoine.

À suivre, presque 600 mètres de descente alternant ancien et nouveau revêtement, portions rapides et tortueuses, qui conduira les équipages vers Ortiporio et Penta-Acquatella, en direction de Barchetta et sa spectaculaire épingle.

C’est avec un changement radical de surface et une montée plus large, typée course de côte, que les concurrents rejoindront Campile. Une route beaucoup plus sinueuse à flanc de montagne les mènera à Bisinchi puis à Castello di Rostino à plus de 700 mètres d’altitude, avant une dernière section avec une succession d’épingles en descente vers l’arrivée, non loin de Valle di Rostino.

Ensuite, direction le nord du Cortenais pour la deuxième épreuve qui sera la première nouveauté 2018 : une spéciale inédite en WRC depuis 1999.



ES 2-4 Piedigriggio – Pont de Castirla (13,55 km)

Départ rapide aux pieds du village de Piedigriggio, vite suivi d’une montée très sinueuse présentant deux belles épingles avant la traversée de Popolasca dont les célèbres aiguilles culminent à plus de 2000 mètres. Poursuite au même rythme jusqu’au col de Croce d’Arbitro et descente étroite et technique jusqu’àl’arrivée peu avant le pont de Castirla. Les équipages rejoindront Bastia-Poretta pour une assistance avant de repasser une seconde fois dans chacune des deux spéciales du jour. À l’issue de l’ES 4, les concurrents rejoindront le centre-ville de Bastia pour une rencontre avec le public et une session d’autographes, avant de se diriger vers le Parc d’Assistance de Bastia-Poretta suivi de la mise en Parc Fermé pour la nuit.



SAMEDI 7 AVRIL : ÉTAPE 2

Deuxième jour de course et départ très matinal pour la deuxième nouveauté 2018 : cap au nord pour le grand retour du WRC dans le Cap Corse, très attendu depuis 1995.



ES 5-8 Cagnano - Pino - Canari (35,61 km)

Après une traversée piégeuse en sous-bois dans les épingles de Cagnano, montée rapide vers le col de la Serra (294 mètres) et première descente toute en virages vers Luri. Une route bien plus large permettra ensuite l’ascension très rapide jusqu’au passage spectaculaire du col de Santa-Lucia (381 mètres) avant de basculer vers la côte ouest du Cap via une descente technique. Changement radical a ̀l’entrée de Pino : la deuxième moitié de la spéciale se déroulera sur une route très étroite et sinueuse offrant à l’horizon un panorama exceptionnel sur les Agriates. Après le passage des villages de Barrettali et de Canari, une dernière épingle mènera les concurrents à l’arrivée.

Parcours en liaison par la côte ouest du Cap Corse et Saint-Florent. Après plus de 20 ans d’absence, le WRC revient aussi dans le Nebbio pour une spéciale exceptionnelle, inédite depuis 1994 : Casta – Pietra-Monetta.



ES 6-9 : Désert des Agriates (15,45 km)

Au coeur des Agriates, départ àla sortie de Casta près de la piste qui mène aux plages sauvages de Saleccia et Lotu. Une route large et rapide traverse un maquis inhabité à 300 mètres au-dessus de la mer. Après le passage au col de Vezzo, descente à vive allure vers la Balanine, à quelques centaines de mètres de la spéciale suivante. La largeur de la chaussée permettra aux meilleurs pilotes d’optimiser leurs trajectoires pour gagner quelques secondes.

Direction la Balagne. L’Île-Rousse accueillera pour la toute première fois les concurrents du WRC, avec un Parc de Regroupement au coeur de la ville. Ensuite, les concurrents se présenteront au départ de la deuxième spéciale conservée du parcours 2017.



ES 7-10 : Novella (17,39 km)

Départ près de Pietra-Monetta sur une route très étroite et sinueuse au milieu du maquis, avec de nombreux virages difficiles ànégocier pour rejoindre le village de Novella, tout aussi étroit et délicat àtraverser. Les passages àla pittoresque gare de Novella et au col de la Croix offriront aux spectateurs un point de vue unique sur les deux versants du col. Une descente toujours aussi sinueuse et étroite mais au revêtement ancien mènera ensuite les concurrents jusqu’à la ligne d’arrivée sur l’ancienne route Balanine. Ici, les pilotes devront se méfier particulièrement du risque de crevaison s’ils coupent trop les virages. L’ES 7 sera diffusée en direct sur La Chaîne L’Équipe.

Les équipages rejoindront alors le Parc d’Assistance pour une halte bien méritée. À l’entame du deuxième tour les équipages pointeront à un contrôle de passage dans Bastia, avant de repartir pour les trois spéciales du jour. En fin de journée, les équipages rejoindront directement l’assistance et le Parc Fermé à Bastia-Poretta.



DIMANCHE 8 AVRIL : ETAPE 3

Cap au sud-ouest dimanche matin : les concurrents traverseront l’île de bonne heure pour rejoindre la vallée de la Gravona. Hommage au mythique « Groupe B », ce sera la plus longue spéciale du Tour de Corse depuis 1986. Le WRC renoue encore avec une épreuve inédite depuis 2001, parcourue à l’époque en deux spéciales successives.



ES 11 Vero – Sarrola-Carcopino (55,17 km)

Départ à la sortie de Vero, montée dans la pinède vers le col de Tartavella, le point culminant du rallye à 885 mètres d’altitude, avant une longue descente très sinueuse jusqu’au pont d’Azzana sur une chaussée impeccable où les pilotes devront àtout prix éviter le contact avec les bordures. Cap àl’ouest avec une portion de route rapide qui permettra aux équipages de souffler un peu avant le passage successif des villages de Lopigna, Arro et Ambiegna. La route traverse ensuite le vignoble du Clos d’Alzeto et le village de Sari d’Orcino. Les sept derniers kilomètres, avec la montée jusqu’au Col de Sarzoggio puis la descente assez technique vers Sarrola-Carcopino, représentent la seule portion d’épreuve spéciale conservée depuis 2015.



Direction la rive sud du golfe d’Ajaccio pour un regroupement à Porticcio. Les concurrents rescapés se dirigeront ensuite vers la dernière spéciale du rallye, la fameuse Power Stage dont les points bonus peuvent faire la différence pour les top-drivers dans l’optique du Championnat du Monde. Plus d’un siècle après sa fermeture, l’ancien pénitencier de Chiavari, presque incontournable en WRC de 2001 à 2008, accueillera à chaud le podium de la Power Stage.



ES 12 Pénitencier de Coti-Chiavari (16,25 km) Power Stage

Départ près de Portigliolo, montée sur une route large et rapide jusqu’àla spectaculaire épingle àl’entrée d’Acqua-Doria. Les pilotes emprunteront alors une route bosselée et sensiblement plus étroite qui traverse Coti-Chiavari. Puis changement de cap vers la mer sur une route sinueuse en descente et passage par cinq épingles avant l’arrivée tout près du pénitencier, au coeur de la forêt territoriale de Chiavari.



L’ES 12 sera diffusée en direct sur plusieurs chaînes de télévision. Les équipages qui auront surmonté les 333,5 kilomètres d’épreuves spéciales du Tour de Corse WRC 2018 rejoindront enfin le centre d’Ajaccio pour participer à la cérémonie d’arrivée place du Diamant, avant de se ranger devant la mairie en Parc Fermé, le temps des vérifications techniques.



Informations Pratiques DIMANCHE 8 AVRIL 07h00

Départ des voitures du parc d’assistance de Bastia vers la vallée de la Gravona pour l'épreuve spéciale n°11 à 09h23.

Epreuve spéciale n°12 "Power Stage" pénitencier de Coti-Chiavari à 12h18.



AJACCIO

PLACE DU DIAMANT

9h23 – 12h18

Diffusion en direct sur écran géant des épreuves spéciales n°11 et 12



12h00 – 18h00

Village Exposants

Boutique officielle

Animations

BON PLAN : Rendez-vous sur le stand de la boutique officielle pour vous procurer des souvenirs de l’événement.



Arrivée des concurrents Cours Napoléon à partir de 13h00.

Parc d'attente avenue Ramaroni.

Cérémonie d’arrivée place du Diamant.

Cérémonie WRC à partir de 15h00.

Après la cérémonie les voitures se dirigeront vers la place Foch en empruntant l'avenue du 1er Consul jusqu'à l'avenue Antoine Serafini vers le parc fermé place Foch.

Cérémonie 10000 virages à partir de 16h30.

Parc Fermé 10000 virages avenue de Paris.



Le stationnement sera interdit dimanche 8 avril de 06h00 à 22h : Avenue de Paris et Cours Grandval portion comprise entre l'avenue de Paris et l'avenue du Docteur Ramaroni.



De 6h00 à 20h00 : Avenue Antoine Serafini portion comprise entre le Quai Napoléon et le Boulevard Roi Jérôme voie montante (des deux côtés)



De 14h30 à 20h00 : Avenue Antoine Serafini, portion comprise entre l'avenue du 1er consul et le Quai Napoléon voie descendante, côté gauche.

Portion comprise entre le Boulevard Roi Jérôme et l'avenue de premier consul voie montante (des deux côtés).



La circulation sera interdite le dimanche 8 avril de 12h30 à 20h00 : Avenue de Paris, cours Grandval portion comprise entre l'avenue de Paris et la rue Prosper Merimée, avenue du Docteur Ramaroni, rue Maréchal Ornano portion comprise entre la rue du Général Fiorella et l'avenue de Paris, rue Général Campi portion comprise entre la rue du Général Fiorella et l'avenue de Paris.



La circulation sera interdite le dimanche 8 avril de 14h30 à 20h00 : Avenue du 1er Consul voie descendante, avenue Antoine Serafini voie descendante et voie montante jusqu'au boulevard Roi Jérôme.



Déviations de 12h30 à 20h00 : Les véhicules montant le Cours Napoléon seront déviés vers l'avenue Eugène Macchini, les véhicules descendant le Cours Grandval seront déviés vers la rue Rossi ou vers la rue Prosper Merimée.



Déviations de 14h30 à 20h00 : Les véhicules arrivant sur le boulevard Roi Jérôme seront déviés sur l'avenue du 1er Consul et sur l'avenue Eugène Macchini ou sur le Cours Napoléon, les véhicules arrivant sur le Quai Napoléon seront déviés sur le quai l'Herminier.



Le Parking Campinchi sera fermé et réservé uniquement aux journalistes et aux organisateurs le dimanche 8 avril de 8h00 à 18h00.



Fin du rallye vers 17h00.



Pour vos déplacements privilégiez les hauteur de ville.

Retrouvez toutes les informations concernant la circulation et le stationnement en cliquant sur les arrêtés ci-dessous









18-740 bis tour de corse.pdf (404.38 Ko)

18-283 TOUR DE CORSE WRC DE GAULLE .pdf (83.92 Ko)

18-284 TOUR DE CORSE WRC FOCH.pdf (83.15 Ko)



