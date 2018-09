Ajaccio Accueille la finale du Championnat de France d’endurance de Jetski Les 21, 22 et 23 septembre 2018 L’Office du Tourisme Pays d’Ajaccio organise cette année, en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, la CAPA, l’association Impérial Jet Club et la Fédération Française Motonautique, la finale du championnat de France « Endurance » de Jet ski.

Cette compétition sera la manche unique du Championnat de France de Jet Endurance.

L’évènement, qui accueillera Jet à bras et Jet à selle regroupera une centaine de compétiteurs et une caravane technique et logistique de plus de 500 personnes.

Il sera parrainé par Pascal Olmeta, Président de l’Association, Un sourire, un espoir pour la vie et Nathalie Roldan, 1ère Féminine Coupe du Monde de Rallye Raid JET - 2001.



Pour cette première édition, les courses se dérouleront durant 3 jours sur un circuit installé devant la plage St François. Un spectacle haut en couleur sera au rendez-vous pour le public qui pourra y assister idéalement installés le long du Boulevard Pascal Rossini qui surplombe la mer.

Les meilleurs pilotes de la planète sont attendus, avec parmi eux, les pilotes insulaires qui devraient jouer les premiers rôles sur les 400 km de course du week-end.

Des démonstrations de Jet Freestyle et de Flyboard ponctueront les compétitions.

Par ailleurs, un village consacré à la discipline du Jet sera installé sur la place du Diamant et le parc pilotes sera quant à lui déployé place Miot.



Enfin, afin que cet évènement ne soit pas seulement un rendez-vous sportif et économique mais aussi un moment de partage et de convivialité à destination du plus grand nombre, un baptême de jetski sera offert à une soixantaine d’enfants issus de familles défavorisées. Il se déroulera au Port Charles Ornano le 21 septembre au matin.



La remise des prix de la compétition aura lieu le 23 septembre en présence de Monsieur Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio, de Monsieur Pierre Pugliesi, Président de l’OIT et de Monsieur Thierry Scharff, Président de la division Jet à la Fédération Française Motonautique.





Programme :



Vendredi 21 septembre :

Port Charles Ornano

- 9h30 : Baptêmes de Jet avec l’Association «Un sourire, un espoir pour la vie » en présence de Pascal Olmeta et Nathalie Roldan.



Samedi 22 septembre

Plage St François

-10h15 : essais

-14h : Compétition, 1ères manches

-15h45 : Démonstration de Freestyle Flyboard

-16h15: Compétition, 1ères manches



Dimanche 23 septembre

Plage St François

-09h : Compétition, 2èmes manches

-14h : Compétition, 3èmes manches

-18h30 : remise des prix, Place du Diamant



Et tous les jours pendant l’évènement :

-Place Miot la possibilité de visiter le parc « pilotes »

-Place Du Diamant, le parc expositions où sera installé notamment un trampoline à élastique pour les enfants à partir de 3 ans.

Plan Circuit Jet Endurance Plage Saint Francçois / Trottel

Parc Pilotes / Zone de mise à l'eau Place Miot

