Aiutu Corsu : Campagne de Prévention estivale contre le VIH/SIDA Campagna da privena u VIH/SIDA st'istatina - Edizioni 2021



Depuis de nombreuses années, les élèves du Lycée Professionnel FINOSELLO à Ajaccio participent à un concours de création d’affiche réalisé par et pour l’association AIUTU CORSU.



Cette affiche fait office de support pour une campagne estivale de prévention et de sensibilisation sur le VIH/SIDA créée par des jeunes, pour le jeune public. Le slogan, choisi par les élèves, est simple mais fort : Quand on s’aime on se protège ! Servant à se questionner et pouvant être compris de différentes manières, celui-ci nous conseille de protéger en même temps les autres et nous-même.







Dans le monde, ce sont 38 millions de personnes qui vivent encore avec ce virus. Une des missions de notre association est de continuer d’alerter et de prévenir sur les moyens de protection existants et de lutter contre les idées reçues surtout pour les jeunes qui méconnaissent cette maladie. Pour ce faire, en plus des traditionnelles affiches envoyées dans différents points clés de l’île, cette année, l’association AIUTU CORSU réalise une campagne numérique et moderne, très orientée « réseaux sociaux » sur le site Internet



Une campagne estivale qui permet de rappeler que le VIH/SIDA est toujours là et qu'à n'importe quel âge, quand on s'aime, on se protège ! Pour leurs travaux, les élèves se sont inspirés de l'artiste Arthur AESCHBACHER pour créer une affiche avec un visuel à la fois simple et percutant. L'association AIUTU CORSU tient à remercier les professeurs et encadrants du Lycée Professionnel FINOSELLO et à féliciter tous les élèves qui ont participé à la création des différentes propositions et en particulier, Chrislène PIERI, réalisatrice de l'affiche gagnante.

