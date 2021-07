Aiò Festival : infos pratiques Eccu qualchì infurmazioni pratica annant'à u festivali Aiò

La nouvelle édition de l'Aiò Festival approche à grands pas, retrouvez toutes les informations pratiques dans cet article.



Conformément aux mesures gouvernementales en vigueur, le pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans. Afin de pouvoir y participer, il vous sera donc indispensable de présenter les documents suivants : Une pièce d'identité,

Et l'un des documents ci-dessous au format numérique avec QR code et/ou papier :

Preuve d'une vaccination complète :

7 jours après la 2e injection pour les vaccins double injection,

ou 4 semaines après l'injection pour les vaccin à une seule injection,

ou 7 jours après l'injection pour les personnes ayant eu un antécédent de COVID-19 permettant une injection unique

ou Preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48H

ou Certificat de rétablissement de la Covid-19 (test RT-PCR ou antigénique) d'au moins 11 jours à maximum 6 mois

Pensez à anticiper vos rendez-vous et faites réaliser vos tests. Important : en cas de refus ou d’impossibilité de présenter un pass sanitaire, vous ne bénéficierez pas d’un droit au remboursement. Pour les 12-17 ans, plus de pass sanitaire obligatoire mais le port du masque est fortement recommandé.



Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la page dédiée sur le site du Gouvernement

Horaires 19:00

Première partie : 20:30

Concert principal : 21:30

Sur place : buvette avec petite restauration et boissons

Consigne et billetterie sur place (pour les soirées non complètes)



Ouverture des portes : 19:00

Retrouvez plus d'informations et posez vos questions sur le site d'Aio Festival

