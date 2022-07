Aiò Festival 2022 U festivale Aiò volta à u tiatru di virdura di u Casone da u 27 di lugliu sin'à u 12 d'aostu.

Le Aiò Festival est de retour au Théâtre de verdure du Casone du 27 juillet au 12 août.



Au programme cette année 4 dates, 4 artistes : M, Calogero, Clara Luciani et Orelsan !



Prêts à vibrer à leurs côtés ?



Billetterie en ligne et points de vente



Ou rendez-vous dans les points de vente partenaires :

𝗔𝗝𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢

AUCHAN ATRIUM Lieu dit Pernicaggio - 04 20 61 02 10

FNAC AIACCIU Cours Prince Impérial - 04 20 07 04 05

FNAC ATRIUM AIACCIU Lieu dit Pernicaggio - 04 95 23 37 01

ESPACE CULTUREL LECLERC Sarrola-Carcopino - 04 95 50 47 52

AGENCE ÉVASION VOYAGES 12 Bd Pascal ROSSINI - 04 95 20 30 30

BOUTIQUE VIBRATIONS 48 Rue Fesch - 04 95 21 21 97

𝗠𝗘𝗭𝗭𝗔𝗩𝗜𝗔

TABAC DU POLE Pole SUARTELLO - 04 95 51 45 37

Accès Ouverture des Portes à 19h.



Buvette et petite restauration sur place.

