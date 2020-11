Aide aux devoirs : ouverture des inscriptions

La Croix Rouge de Corse du sud et ses bénévoles, en partenariat avec la Mission Citoyenneté de la Ville d'Ajaccio s'organisent pour aider les enfants du Primaire et des collèges et Lycées de la Ville à faire leurs devoirs.



22 enfants et adolescents en majorité du secteur Salines-Bodiccione, sont pris en charge depuis le début de l'année scolaire,tous les mercredis même pendant les vacances, au local de l'association "Familiale de Loisirs des Hauts de Bodiccione".



Cette action a pour objectif la lutte contre l'exclusion et l'échec scolaire.



Compte tenu des consignes sanitaires actuelles, l'équipe pédagogique veille à ce que les groupes d'enfants accueillis travaillent dans les meilleures conditions .



Les inscriptions et demandes de renseignements se font auprès de la Mission Citoyenneté du Lundi au Vendredi de 8h A 17h au 06 69 06 41 82