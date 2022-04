Agora des Cannes, les premiers rendez-vous participatifs Le premier atelier de participation ayant pour thème l'agora des Cannes a permis aux participants d'échanger sur les perspectives possibles et les attentes de la population autour de cet équipement moderne destiné à apporter une nouvelle dynamique au quartier







L’Agora des Cannes, par sa position centrale dans le quartier et les équipements prévus, a vocation à accueillir en plus d’un marché (dont la fréquence reste à définir en fonction des demandes), un panel d’activités et d’événements qui fait l’objet en ce moment d’une consultation auprès des habitants et des commerçants du quartier afin de recueillir leurs propositions quant aux activités qui pourront être proposées.





La première réunion de concertation sur l'agora des Cannes s'est déroulée ce 25 mars à la maison de quartier. Des échanges sur les modalités d’organisation des différentes activités sont intervenus avec les associations des jardins familiaux, Vivre aux Cannes, du conseil citoyen des Cannes, La Boule du stade... la médiathèque des Cannes, des représentants des commerçants du quartier, l’équipe de la Maison de Quartier et la direction du Commerce et de l’Artisanat.L’Agora des Cannes, par sa position centrale dans le quartier et les équipements prévus, a vocation à accueillir en plus d’un marché (dont la fréquence reste à définir en fonction des demandes), un panel d’activités et d’événements qui fait l’objet en ce moment d’une consultation auprès des habitants et des commerçants du quartier afin de recueillir leurs propositions quant aux activités qui pourront être proposées.

Maître d'ouvrage : Ville d'Ajaccio - direction générale des services techniques - direction habitat et renouvellement urbain - service urbain



Maître d'oeuvre : groupement Pariente/Campana/Richier/Bet SB Ingénierie/FGI Jérôme Pariente - architecte mandataire





