Affichage des autorisations d'urbanisme sur le terrain, modification du code de l'urbanisme à compter du 01/07/2017



le nom,

la raison sociale,

le nom de l’architecte auteur du projet architectural,

la date de délivrance,

le numéro et la date d’affichage en mairie du permis ,

, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet :

a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;

b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;

c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;

A compter du 1er juillet 2017, les panneaux d'affichage des autorisations d'urbanisme apposés sur le terrain objet des travaux, devront indiquer:

