Adoption du budget primitif 2022 du budget principal de la Ville Ce soir, le conseil municipal a adopté le budget primitif (BP) du budget principal pour l’exercice 2022.



Le budget est l’acte qui planifie et autorise les recettes et les dépenses de la Ville pour l’année. Le BP, quant à lui, constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par le Conseil municipal. Vous pouvez suivre cette adoption, chaque année, en assistant à la séance publique.



D’un point de vue comptable, le budget est structuré en 2 parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre (recettes et dépenses). La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité.

La section d’investissement présente les programmes d’équipements nouveaux ou en cours (travaux, acquisition de terrains, remboursement du capital de la dette etc…). Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations de l’État et par le recours à l’emprunt pour les investissements…



Retrouvez ici les grands équilibres budgétaires présentés ce soir par Pierre PUGLIESI, adjoint au maire en charge des Finances : BP 2022 - CM du 230322.pdf (2.72 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer