Adoption du budget primitif 2018, des engagements et des ambitions pour la Ville. Bughjettu primitivu pà u 2018, impegni è ambizioni pà a Cità

Suite aux orientations budgétaires 2018 de la Ville, présentées lors du conseil municipal du 19 février dernier, le conseil municipal examine ce soir le budget 2018. Renforcement du niveau d'investissement, infléchissement de la masse salariale, amélioration de la qualité du service public, maîtrise de la dette, pas d'augmentation d'impôts, tels sont les axes forts du budget 2018.



La particularité de cet exercice budgétaire tient dans la formalisation des objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnement puisque la ville d’Ajaccio devra, comme 318 autres collectivités, concourir au redressement des comptes publics tel que fixé par l’Etat dans la loi de finance. Cette contractualisation prévue au cours du 1er semestre 2018 est une véritable révolution non seulement dans la pratique mais également dans l’état d’esprit qui anime la gestion locale,depuis la décentralisation.



Le projet de budget primitif 2018 de la ville d’Ajaccio s’équilibre, toutes sections confondues, en recettes et en dépenses à un montant global de 124 511 623.42 euros.

- Section fonctionnement : 92 667 873.54 €, soit -1.5% par rapport au budget primitif de 2017

- Section investissement : 31 843 749.88 € soit +1.4%par rapport au budget primitif de 2017



En résumé Maintien des taux de fiscalité communale,

Transfert du CCAS vers la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien,

Mutualisation des services informatiques et achats avec la CAPA,

Gel des concours de l’État,

Progression des recettes des services et des domaines,

Baisse de la masse salariale (par rapport au CA 2017),

Baisse des charges de fonctionnement,

Maintien global des subventions aux associations,

Niveau soutenu d’investissement pour le développement urbain Pour l’élaboration de ce budget primitif, voici les hypothèses retenues par rapport au budget primitif 2017 :

Maîtrise des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement stratégiques.



Rappel du contexte

De 2014 à 2017 = la baisse des dotations de l'Etat engendre en cumulé une pertre 10,9 M€ de recettes pour la Ville.

En 2018 Ajaccio fait partie des 319 collectivités qui doivent s'engager à une maîtrise chiffrée de ses dépenses de fonctionnement sous peine de sanction financière de l'Etat.



Action de la Ville

Par une gestion dynamique du patrimoine et une maîtrise de ses dépenses, l'épargne de la Ville ne s'est pas dégradée depuis 2014, +1,35% par an de dépenses et +1,33 par an de recettes.

Le taux de subvention sur les opérations d'investissement et le fond de roulement renfloué, permettent un investissement inédit en 2017 et 2018 : + 20% par rapport à 2014



Maîtrise des dépenses de personnel

La stabilisation voire la diminution à compétences constantes de la masse salariale sera inédite, avec une accentuation de la valorisation en interne des salaires. Il s'agit de plus de réorganiser et de redynamiser les services pour plus d'efficacité et un meilleur service à la population. C'est ainsi qu'une nouvelle administration se met en place avec la mutualisation de directions entre la Ville et la CAPA. Après l'OMT devenu OIT et le CCAS qui devient Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), suivront la direction des systèmes d'information, la direction des affaires juridiques et la direction des ressources humaines. Charges de personnel : 63,12 M€ en 2018 contre 64,075 M€ réalisés en 2017, soit -1,5%

Stratégie de rayonnement et d’attractivité du centre-ville L’année 2018 sera l’année de mise en œuvre d’un dispositif national d’accompagnement des villes moyennes "Action Coeur de ville". Ajaccio fait partie des 222 villes retenues pour la redynamitisation des centres-villes. La démarche initiée par la Ville il y a plusieurs mois va déboucher sur la conclusion d'une convention de partenariat Ville-Capa-CDC, qui après la réalisation d'un diagnostic de territoire traitant notamment de la physionomie des commerces, de la question de l'habitat, des flux de circulation (élaboration du nouveau PDU), un programme d'actions a été arrêté, parmi lesquelles beaucoup feront l'objet d'un accompagnement financier.



