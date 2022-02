« Addiction à l'œuvre », mars 2022 Cunfarenzi è mediazioni annant'à u tema di a cullizzioni d'opari à u Palazzu Fesch

Conférences et médiation sur le thème de la collection d’œuvres d’art au Palais Fesch - musée des Beaux-Arts, les 11, 12 et 13 mars 2022 avec l’association "dfilms"



Entrée libre, réservation conseillée. Depuis 2014 l’association "dfilms" porte l'action "ADDICTION à l’œuvre", une programmation cinéma imaginée par Philippe Bérard.



Destinée à (re)découvrir l’histoire du cinéma en s’accordant aux autres arts, elle aborde des thèmes multiples donnant naissance à de nombreuses collaborations (avec le Musée du Louvre, le Grand Palais, le Centre Pompidou, les Cinémathèques de Toulouse et de Corse …).

De sa rencontre avec Lucia Arrio, actrice culturelle corse, est né un projet commun qui, prenant le cinéma comme point d’ancrage, propose cette fois une manifestation pluridisciplinaire, transversale et collaborative autour d’un thème en lien avec le territoire.



Ainsi, c’est la collection d’œuvres d’art, avec un "zoom" particulier sur celle du Cardinal Fesch qui inaugure cette collaboration comme chaque année. Pour l’année 2022, les 11, 12 et 13 au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts sera programmer conférences, film, visites et débats.



Un festival en plusieurs temps :

En 2019 la classe préparatoire aux écoles d’art de Sartène a restitué les travaux audiovisuels réalisés par les étudiants dans le cadre d'un workshop ADDICTION à l’œuvre d’art au Palais Fesch. Ce travail sera restitué durant la manifestation au mois de mars.



En 2021, le festival a été présenté à l'Ellipse cinéma à l'occasion de deux séances sur le thème du cinéma dans l'Histoire de l'art, les 26 et 27 novembre.



En 2022, du 9 au 15 mars, à Ajaccio et dans différents lieux de Corse seront proposées conférences et tables rondes, ouvertures d’ateliers d'artistes, sorties scolaires, médiations, et bien-sûr... programmations cinéma !





Le programme : « Addiction à l'oeuvre », mars 2022.pdf (534.67 Ko)



