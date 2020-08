Actions de proximité, parc Berthault C'hè statu una riunioni à l'iniziativa di Caroline Corticchiato trà i sirvizii di prussimità di a Cità d'Aiacciu è i raprisintenti di quelli chì stani à u Parcu Berthault

Les actions pour développer une culture de la participation aux projets de la ville : http://bit.ly/2KaM2JZ

En attendant la reprise en octobre prochain de l’atelier participatif du parc Berthault conduit par Jacques Billard, adjoint au Maire délégué à la Proximité, une visite s’est déroulée dans le parc paysager du quartier, à l’initiative de Caroline Corticchiato, adjointe au Maire en charge de l’Environnement.En présence des services municipaux et de Marie Noëlle Nadal, l’association des riverains Berthault a pu constater les derniers travaux réalisés, à savoir la réhabilitation de la fontaine.Prochainement, des opérations en lien avec les travaux de voirie seront réalisés sur la rue des Cactus.







