Action de mise en valeur des produits insulaires et de la langue Corse La Direction du commerce et de l’artisanat, en partenariat avec l'ALSH Saint Jean et le service Langue et Culture Corse ont organisé pour les enfants une action de mise en valeur des produits insulaires et de la langue Corse sur la Marcatu d'Aiacciu.







L'action s'est déroulée pour 24 enfants ce mercredi 27 juillet 2022 au marché d'Ajaccio place Campinchi. En présence du 1er adjoint Alexandre Farina et Rose Marie-Ottavy, élue déléguée aux affaires scolaires et la réussite éducative.



Le projet :



En amont, 3 séances (jeux et animations) réalisées par l’équipe du service Lingua è Cultura Corsa ont préparé les enfants afin de leur donner du lexique autour des produits du marché.



Sur place, c'est en deux équipes qu'ils ont fait le tour des stands afin de trouver les réponses aux questionnaires qui leur avaient été remis.



Les demandes concernaient les produits locaux, la production, la saison… Le tout bien entendu en langue corse !







