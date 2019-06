Action de Sensibilisation au risque inondation vendredi 7 juin Les élèves et les enseignants des classes CM1 - CM2 des écoles Victor Hugo Salines 6,Saint Jean 1, Pietralba et 6ème du Collège des Padule, ont le plaisir de vous inviter à la présentation de leur travail réalisé sur le thème de la prévention au risque inondation le vendredi 7 juin à la maison de quartier des Cannes.



Opération cofinancée dans le cadre du Programme de Prévention contre les inondations àhauteur de 30 % par le FEDER et 50% par le FPRNM







Programme :



9h00 : Ouverture officielle en présence de Monsieur le Maire de la Ville d’Ajaccio et autres partenaires, CAPA, Académie de Corse, Société Gens de Rivière, DDTM2A, DREAL, OEC, SIRDPC, …



9h00 - 11h00 : Présence des classes de Salines 6 et Collège des Padule



14h00 - 15h30 : Présence des classes de Saint Jean 1, Pietralba et Collège des Padule



Présentation des maquettes Inondation - ORSEC Sandbox réalisées par Gens de Rivière.





Présentation du travail réalisé par les élèves :

Ecole Saint Jean 1- CM2 Bilingue Mme Raffini

Réalisation de 2 films (en français et en corse)

Ecole Victor Hugo Salines 6- CM1 Mme Duboscq

Réalisation d’un film avec l’héroïne playmobil « Lisa »

Ecole Pietralba- CM1 Mme Nacer

Réalisation d’un jeu de l’oie (jeu sur table et au sol)

Ecole Victor Hugo Salines 6 et Collège des Padule

Réalisation avec la DREAL d’un clip vidéo « Regards d’enfants »

Interviews des 10 et 11/12/18

Accueil Envoyer à un ami Imprimer