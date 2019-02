Action de Sensibilisation au risque inondation mercredi 6 février 2019 de 10h à 17h Complexe Pascal Rossini

Azzioni da sinsibilizà a ghjenti annant'à i risichi d'inundazioni u 6 di frivaghju à u Pascal Rossini

Dans le cadre du Programme de Prévention contre les inondations (PAPI), nous vous invitons à la présentation des maquettes playmobil Inondation et ORSEC, par GENS DE RIVIERE, dans le hall du Gymnase Pascal Rossini, le mercredi 06 février 2019 de 10h à 17h - Entrée libre - Tout public.



Deux maquettes seront exposées et animées : une pour illustrer les risques, l'autre pour les réponses opérationnelles.

La présence et le versement physique de l’eau à l’intérieur de la maquette inondation permettent d’avoir une représentation des plus réalistes susceptible de parler aux plus jeunes comme aux plus anciens.

A partir d’une mise en scène de jouets, le rôle de chaque citoyen et de tous les acteurs concernés avant, pendant et après la crise lors d’un évènement majeur, sont présentés sur ces 2 maquettes.



Opération cofinancée à 30 % par le FEDER et 50% par le FNPRNM