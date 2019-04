Acquisition de la citadelle et projet d'EcoQuartier au Finosello U cunsigliu municipali ecciziunali di u 15 d'aprili hà vutatu l'acquistu di a citatella pà 1,38 M€

Le conseil municipal exceptionnel réuni ce soir, lundi 15 avril a voté à l'unanimité l’acquisition de la citadelle pour 1,38 M€. Le projet dit du « Finosello » a également été à l’ordre du jour pour sa labellisation en EcoQuartier. Soit deux friches urbaines qui feront l'objet d'un aménagement et d'une concertation. Une situation inédite.



1,38 million d'euros voté à l'unanimité



Cette acquisition permettra l’aménagement en vue de la valorisation de l’ancien site militaire par la création de logements, d'équipement publics, de commerces et hôtels.



Jour historique

"C'est avec une certaine émotion que je préside ce conseil municipal", a déclaré Laurent Marcangeli en ouverture de la séance de ce conseil municipal spécial devant une salle comble. "Ce soir, j'ai le sentiment d'avoir accompli ma mission, rendre la citadelle aux Ajacciens". Dans les rangs de l'opposition, on a salué cette opération d'acquisition qui a été votée à l'unanimité. "C'est un jour important et même historique", a reconnu Paul Leonetti, conseiller municipal Corsica Libera laissant la parole à Josepha Giacometti ."Un projet culturel et patrimonial doit être co-construit", a déclaré la conseillère municipale d'opposition avant de souligner le soutien des nationalistes dans un tel projet. Paul-Antoine Luciani, conseiller municipal Front de Gauche, s'est dit pour sa part satisfait que la Ville devienne enfin propriétaire de ce patrimoine qu'il s'agira ensuite de préserver et de savoir développer. A ce sujet, le projet d'aménagement confié à la SPL Ametarra fera l'objet d'une concertation publique. " Nous nous inscrivons dans une démarche de maîtrise en matière d’aménagement et non plus dans une forme d’urbanisme subie », a fait valoir le premier adjoint Stéphane Sbraggia. Il s’agit d’arrêter des choix, des orientations en termes d’équipements et d’aménagement urbain."



Pour une labellisation EcoQuartier de l'opération dite du Finosello La ville d’Ajaccio a confié la réalisation de l’opération d’aménagement dite « Finosello » à la Société Publique Locale d’aménagement Ametarra. Cette opération d’aménagement consiste en la réalisation d’un nouveau quartier, qui sera comme un trait d’union entre les Cannes et les Salines. Le programme se dessine autour de 260 logements, de parkings souterrains, de commerces, d'un conservatoire régional de musique, de danse et d’art dramatique et d'espaces publics. Le souhait est de faire de cette opération une opération exemplaire en termes de forme urbaine, d’espaces publics, de typologie de logements, de montage d’opérations, de gestion de l’énergie et de gouvernance.



Démarche d'innovation

La labellisation EcoQuartier, issue du Plan Ville Durable, permettrait d’accompagner cette opération dans une démarche d’innovation et de développement durable, de bénéficier d’un guide méthodologique et d’ingénieries de la part de l’Etat et de ses partenaires (Ademe, Anru, Anah, Cerema, FNAU, Unam, CGET) et d’une expertise. De plus, elle apporterait l’expérience d’un réseau national. Le conseil municipal a acté la candidature d’aménagement du Finosello au label national EcoQuartier. La SPL Ametarra suivra cette démarche de labellisation pour la Ville, en tant que concessionnaire sur cette opération.



Concertation

A chaque étape de la définition de l'opération de ce futur quartier au Finosello, la Ville d'Ajaccio souhaite engager une démarche de concertation afin de faire émerger les attentes des Ajacciens et des riverains.





