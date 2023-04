[Accueil] Cuscenza en concert

Billetterie : www.corsebillet.co



Le groupe Cuscenza a été créé par des étudiants à CORTI en Octobre 2015.

Un vrai mélange d’amitié et de passion. Une passion commune pour notre culture, notre langue, notre terre et ce chant qui fait que le groupe Cuscenza est ce qu’il est.



Cuscenza. Il est vrai que c’est un mot assez fort que le groupe a pris pour nom.

Mais pourquoi des jeunes entre 20 et 30 ans ont choisi d’appeler leur groupe de

cette façon ?

Premièrement, c’est le nom d’une chanson du groupe l’Albinu que la bande

d’ami chantait lors des soirées Cortenaises durant leurs études.



Quinze personnes composent ce groupe de musique, parmi elles neuf chanteurs,

trois guitaristes, une violoniste, un bassiste et un batteur.



C'est en 2019 que sortie le premier album « Da francà u mali », un album composé de

créations uniquement, avec comme objectif porter notre message.



Depuis la sortie du premier album, 3 années se sont écoulées. Ce n'est qu'un mois après le premier concert de promotion de « Da francà u mali » qu'est apparu la crise du Covid-19



Ayant immobilisé le monde entier, cette crise n'a pas épargné le groupe qui n'a pas pu

se produire.

Pour autant, Cuscenza ne pouvait se résigner, se démobiliser, bien au contraire !



Ce temps-là a permis au groupe d'échanger sur les problématiques sociétales Corses connues mais qui restent figées comme un mal ancré profondément dans notre société.

Mondialisation, spéculation, mafia, tourisme de masse, colonisation, christianisme sont les

différents thèmes abordés lors de ce deuxième album.

Comment conjurer ce mauvais sort ?

« Da scunghjurà a sorti » sort le 8 Décembre 2022, jour plus que symbolique, jour de

A festa di a Nazioni Corsa.