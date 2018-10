AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE - PROJET DE REVISION ALLEGEE N°3 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (MODIFICATION DU ZONAGE NL en Ne SECTEUR DE SAINT ANTOINE)

Lundi 15 octobre à 9h00 au vendredi 16 novembre 2018 à 17h00.

Services Techniques de la Mairie, 6 Boulevard LANTIVY – 20 000 AJACCIO

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

- Lundi 15 octobre 2018 de 9 H à 12 H

- Jeudi 25 octobre 2018 de 14 H à 17 H

- Vendredi 16 novembre 2018 de 14 H à 17 H

Par arrêté n°2018-3209 en date du 1er octobre 2018, le Maire d'Ajaccio a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative à la révision allégée n°3 du Plan Local d'Urbanisme en vigueur à la date de la présente communication en vue de permettre l'installation d'une station de transit des déblais du chantier Loregaz du Loretto. Cette dernière se déroulera pendant 30 jours consécutifs du:Madame Marie-Christine CIANELLI, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bastia.Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront mis à la disposition du public auxpendant 30 jours consécutifs, sauf les samedis, dimanches et jours fériés,Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante: https://www.ajaccio.fr , rubrique « révision allégée n°3 du PLU », ainsi que sur un poste informatique mis à la disposition du public au siège de l’enquête publique.Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions :- sur le registre ouvert à cet effet au siège de l’enquête ou les adresser par correspondance au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Madame la commissaire-enquêteur, Direction Générale des Services Techniques 6 Boulevard LANTIVY – 20 000 AJACCIO;- sur le registre dématérialisé à l’adresse https://www.registre-dematerialise.fr/974 ou par courrier électronique envoyé à l’adresse : enquete-publique-974@registre-dematerialise.fr Le Commissaire Enquêteur se tiendra à disposition du public, à la Direction Générale des Services Techniques 6 Boulevard LANTIVY – 20 000 AJACCIO, pour recueillir les observations aux dates et heures suivantes le :À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée au siège de la commune d’Ajaccio et sur le site internet https://www.ajaccio.fr , rubrique révision allégée n°3 du PLU pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.