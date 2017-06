ATELIERS NUTRITION Septembre et octobre 2017 - Dans les locaux de l'ACPA à Ajaccio



Le Conseil départemental de la Corse-du-Sud met en place un vaste plan d’actions dans le domaine de la prévention et de la qualité de vie.

Dans ce cadre, l’ACPA a été conventionnée pour organiser réunions et ateliers sur le thème essentiel de la nutrition.



Vous avez 55 ans et plus ? Vous habitez Ajaccio ou ses environs ?



L’ACPA, en partenariat avec l’APF , vous invite à des réunions conviviales et gratuites dans son espace dédié « ACPA Prévention/Animations », situé sur la rocade d’Ajaccio*.



ACPA Prévention/Animations

04 95 22 35 22

Domaine des chênes

Alzo di Leva 2 - Ajaccio



Accès en bus Ligne 4

Accès voiture. Sur la rocade, rond-point de l’hypermarché Carrefour, suivre Chemin d’Erbajolo puis deuxième accès parking à gauche, se garer au bout du parking.



Vous participerez à une réunion-atelier par semaine, durant cinq semaines consécutives : en petit groupe, nous ferons connaissance, nous échangerons à propos des habitudes alimentaires, nous évoquerons les grandes catégories d’aliments, les bonnes pratiques, pour se faire plaisir et essayer de rester en forme, nous élaborerons des menus, nous parlerons équilibre, courses, budget…



Les quatre premiers ateliers auront lieu dans les locaux de l’ACPA, l’après-midi à partir de 14h30 les jeudi 7, 14, 21 et 28 septembre 2017.



Toujours dans les mêmes locaux, le cinquième et dernier atelier aura lieu le jeudi 5 octobre 2017 à 10h30. A midi, nous partagerons le repas que nous aurons cuisiné ensemble le matin.



Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire en nous téléphonant à :



L’APF délégation de Corse du Sud au 04 95 20 75 33

ou à

L’ACPA au 04 95 22 35 22







Accueil Envoyer à un ami Imprimer