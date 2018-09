« ASSOCI IN FESTA » Fête du Sport et des Associations les 14 et 15 septembre Place de Gaulle A festa di l'associ è di u sportu si farà i 14 è 15 di sitembri annant'à a piazza à u Diamanti

C’est la rentrée ! Comment allez-vous occuper vos temps de loisirs et ceux de vos enfants ? Pour vous aider à mieux connaître l’offre de votre ville, la mairie organise tous les ans son événement « ASSOCI IN FESTA » (Fête du Sport et des Associations) qui se déroulera cette année Place de Gaulle, le Vendredi 14 septembre de 18h00 à 19h00 et le samedi 15 septembre de 10h00 à 18h30.



Ce sera l’occasion pour les associations, clubs et partenaires, de se faire connaître, de promouvoir leurs activités, de rencontrer le public et surtout de favoriser de nouvelles adhésions.

Une manifestation ponctuée de démonstrations sportives et culturelles, d’initiations, d’ateliers pour tous.







Programme :

Vendredi 14 Septembre : de 18h00 à 19h00 (Place de Gaulle)

18h00 : Discours officiel d’ouverture de la manifestation

18h15 : Défilé des associations et clubs dans les rues d'Ajaccio (départ Place de Gaulle – 1er Consul – Rue Fesch - Cours Napoléon – retour place de Gaulle).



Samedi 15 Septembre : de 10h00 à 18h30 (Place de Gaulle)

10h00 : Ouverture de la manifestation au public jusqu’à 18h30

Stands d'informations, initiations, démonstrations, ateliers

Les démonstrations sur podium débuteront à 14h00 jusqu’à 18h30





