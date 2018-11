APPEL à ORGANISATEURS et BENEVOLES pour le Téléthon 2018 Plus de 40 animations à travers la Corse du Sud



J -17

Il est encore temps de nous rejoindre pour que ce 32ème Téléthon soit aussi fort que les précédents.

SEUL on avance plus vite, ENSEMBLE on avance plus loin.

VAINCRE LA MALADIE C'EST AUJOURD'HUI POSSIBLE

Qui souhaiterait animer un atelier enfant ou un atelier de maquillage ?

Qui souhaiterait proposer une activité en faveur du téléthon ?

Vous êtes les bienvenu(e)s

Julia HUE-PASQUALAGGI

Coordinatrice AFM-TELETHON

Maison des associations "A surghente "

6, rue San Lazaro

20000 AJACCIO

06 66 59 34 89

jhue-pasqualaggi@afm-telethon.fr





