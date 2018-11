APPEL A PROJETS CONTRAT DE VILLE 2019

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, l’Etat (DDCSPP 2A) et la Ville d’Ajaccio, lancent l’appel à projets du Contrat de Ville du Pays Ajaccien pour l’année 2019. Cet appel à candidature s’adresse aux acteurs de terrain (associatifs, privés et institutionnels) qui souhaitent s’inscrire dans le cadre des orientations de la politique de la ville qui tend à réduire les écarts de développement entre les quartiers de la Ville d’Ajaccio, améliorer la vie quotidienne des habitants des quartiers identifiés comme prioritaires et ainsi favoriser l’égalité des chances.



ATTENTION! La date limite pour déposer une candidature est le Vendredi 25 janvier 2019, 12h00.



Vous trouverez en pièces jointes:



la note de cadrage

la notice portail dauphin

le Cerfa 12156-05

la fiche d'informations complémentaires