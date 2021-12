APPEL A PROJETS : CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE - CISPD 2022

Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance

Appel à projets 2022



NOTE DE CADRAGE



La CAPA, compétente en matière de Politique de la Ville, est chargée de l’animation et la coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance sur son territoire (Ajaccio, Villanova, Alata, Afa, Appietto, Sarrola-Carcopino, Valle di Mezzana, Tavaco, Cuttoli-Corticchiato et Peri).

La recherche d’une mobilisation plus systématique des familles.

La mise en œuvre d’actions de sensibilisation et d’éducation aux médias et aux réseaux sociaux.

La promotion de la citoyenneté, de l’insertion sociale et professionnelle.

Toute forme de médiation scolaire afin de lutter contre le décrochage.

La prévention de la récidive.

Un véritable travail de partenariat en recherchant l’adhésion de la population.

La participation citoyenne comme vecteur d’une meilleure synergie territoriale.

OBJECTIF 1

L’identification précoce des facteurs de fragilités des familles et le réinvestissement de la prévention primaire notamment à destination des très jeunes (moins de 12 ans).

Le développement des Conseils pour les Droits et Devoirs des Familles (CDDF).

La prévention par les pairs afin de lutter contre le harcèlement scolaire.

L’accompagnement aux usages et dangers des réseaux sociaux.

L’affirmation d’un partenariat fort avec l’Education Nationale pour prendre en charge le décrochage scolaire et ses conséquences en termes de désœuvrement.

La prévention de la délinquance par le biais de l’insertion professionnelle en mettant en œuvre des stages d’immersion (PMSMP) ou des dispositifs de travail temporaire (chantiers, TAPAJ…).

Une meilleure articulation avec la Justice (Parquet) pour accompagner les périodes de mise à l’épreuve (PJJ, SPIP), en proposant à la fois des TIG mais également des mesures de réparation innovantes.

OBJECTIF 2

L’accompagnement des situations de vulnérabilité, voire de danger, pour aider à identifier et à prendre en charge les potentielles victimes.

La lutte contre l’isolement, notamment celui des aînés et la structuration de chaînes de solidarité en leur faveur.

La sensibilisation du public, et notamment la promotion des dispositifs et des acteurs de proximité institutionnels et associatifs, qui peuvent soutenir les personnes en situation de vulnérabilité.

Le déploiement d’initiatives de proximité visant à la prise en charge individualisée mais également collective.

La mise en œuvre d’une meilleure prise en charge des victimes en nouant de nouveaux partenariats dans le domaine de la santé y compris la santé mentale.

OBJECTIF 3

Une démarche participative et une concertation avec notamment, les Conseils Citoyens.

La mise en œuvre de diagnostics de terrain fondés sur des marches exploratoires mais également le recueil de données permettant d’améliorer le cadre de vie et de fait, la tranquillité publique.

La médiation entre les institutions et les habitants afin de désamorcer tout sentiment de méfiance ou de défiance.

plusieurs actions

note générale

Vendredi 28 janvier 2022

CAPA - Direction du Développement Social

Espace Alban - 18 rue Antoine Sollacaro - 20 000 Ajaccio

Contact secrétariat : 04 95 52 95 00

Mail : cispd@ca-ajaccien.fr

Sa stratégie locale s’inscrit en cohérence avecqui fixe trois orientations majeures aux programmes d’actions éligibles aux financements de cette politique publique :Dans ce cadre,finance les programmes d’actions suivants :Les actions jugées prioritaires doivent se décliner dans une logique de prise en charge individualisée et/ou collective inscrite dans :Les actions jugées prioritaires sont celles qui visent à protéger les personnes âgées, les femmes victimes de violences et leurs enfants et inscrites dans :Les actions jugées prioritaires sont celles qui visent à associer la société civile et les habitants à une démarche de préservation de leur cadre de vie et de la tranquillité publique en s’inscrivant dans :S’assurer que le projet s’inscrit dans les objectifs du CISPD et contribue à leur réalisation.: Remplir les documents de l’appel à candidature :de présentation de l’action,, étant précisé que le budget prévisionnel de l’action doit clairement faire apparaître les différents cofinancements sollicités.- Pour les structures proposant, fournir un seul dossier CERFA avec la rubrique 6 dupliquée pour chaque action. De plus, il est attendu une, sur format libre permettant de mettre en exergue la cohérence des actions entre elles, leur articulation avec le projet de la structure, tant sur le contenu qu’en termes de moyens humains, compétences, moyens matériels et plages horaires.: Déposer les dossiers au plus tard le : Les candidats, qu’ils soient personnes morales de droit public ou privé, sont éligibles, quel que soit le lieu d’implantation de leur siège social, à la condition que les actions bénéficient aux habitants des communes visées par le CISPD.Sont exclus de cet appel à projets et des dépenses éligibles :- Les aides au fonctionnement annuel,- Les manifestations ou événements à but lucratifs ou à caractère religieux, politique ou syndical,- Les dépenses d’investissement.