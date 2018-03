AD LUCEM Rencontre Barbara Furtuna & Belem mercredi 28 mars 20h30 Espace Diamant AD LUCEM Scontra à Barbara Furtuna è Belem, marcuri u 28 di marzu à 8 ori è mezu à u Spaziu Diamanti

Ad lucem : quand les embruns de la Mer du Nord viennent caresser les rivages d'une Méditerranée éternelle.

"Ad Lucem" est une rencontre inattendue entre deux formations que rien ne rapprochait à priori. Tout d'abord, il y a le duo Belem : Didier Laloy et Kathy Adam. Lui joue de l'accordéon diatonique et elle du violoncelle. Tous deux sont des musiciens belges d'une virtuosité rare.





Leur duo complice, fruit de nombreuses collaborations, donne à leurs créations une densité et une richesse insoupçonnées.

De l'autre côté nous avons Barbara Furtuna, un quatuor vocal corse qui arpente les scènes du monde depuis une quinzaine d'années. Leur musique est issue d'une

tradition multiséculaire. Ils l'enrichissent aujourd'hui de leurs propres compositions et lui donnent une couleur très personnelle. On a pu les voir eux aussi, dans des collaborations prestigieuses avec L'Arpeggiata ou Plácido Domingo.

Le croisement de ces deux identités fortes donne une musique subtile où chacun garde son âme et s'appuie sur l'autre pour la mettre en exergue. Chaque formation s'efface tour à tour pour mieux se retrouver tout au long de ce répertoire d'une incroyable teneur harmonique.

Les six musiciens prennent du plaisir à confronter leurs univers réciproques. Cela se voit et s'entend. Ils partagent avec nous l'alchimie précieuse d'une musique émouvante et lumineuse qui nous emporte loin de nos réalités quotidiennes.

