ACTION COEUR DE VILLE - SIGNATURE DE CONVENTIONS AVEC LA CAISSE DES DÉPÔTS



Signature de la première convention financière entre la ville d’Ajaccio, la communauté d’agglomération du Pays ajaccien et la Caisse des Dépôts via sa Banque des Territoires, dans le cadre du déploiement du dispositif Action Cœur de Ville d’Ajaccio Afin de poursuivre la redynamisation du centre-ville ajaccien dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville et engager la rénovation thermique des bâtiments publics, en lien avec l’ADEME, la Ville d'Ajaccio signe ce mardi 13 novembre 2018 deux conventions avec Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts en déplacement en Corse.



La Ville d’Ajaccio fait partie des 222 villes retenues dans le cadre du dispositif national « Action Cœur de Ville ».



Engagée depuis plusieurs années dans une stratégie globale d’aménagement urbain et après avoir travaillé plus de deux ans pour intégrer le dispositif « Centre-Ville de Demain » porté par la Caisse des Dépôts, le territoire ajaccien a tout naturellement été retenu dans ce programme national.



Partenaires de longue date et partageant l’objectif commun de redynamisation du cœur de ville, la Ville d’Ajaccio, la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien et la Banque des Territoires ont formalisé aujourd’hui leur engagement autour du financement des études sur la redynamisation commerciale de l’hyper centre en lien avec la création de la Halle Place Campinchi.

La Banque des Territoires participera par ailleurs à la réflexion menée par la Ville et par la CAPA sur les outils de portage les plus adaptés aux opérations Cœur de Ville, en veillant à la meilleure articulation possible avec les outils d’intervention existants. Ce soutien financier de 36 000 euros pour 2018 sera complété par un apport en expertise juridique et financière.



Retenue parmi les 28 villes lauréates de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé en 2016 par la Caisse des Dépôts, en partenariat avec l’ADEME, pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics, la Ville a signé aujourd’hui avec ses deux partenaires une convention de cofinancement et d’accompagnement permettant d’établir un diagnostic énergétique pour les 30 bâtiments communaux les plus énergivores de la commune et une étude juridique et financière du montage pour déployer ensuite un programme de travaux de rénovation énergétique ambitieux.



La mobilisation financière de l’ADEME (25 000 euros dans le cadre du CPER) et de la Banque des Territoires(100 000 euros) est combinée à un appui sur les outils méthodologiques mis au point par l’ADEME.

Ces deux partenariats illustrent l’action de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires plus attractifs et durables.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer