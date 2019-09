ACCIDENT STATION D'ÉPURATION DES SANGUINAIRES baignade et pêche interdites Considérant le risque de déversement d’eaux usées en mer, toutes activités de baignade et de pêche sont interdites sur une zone allant de la plage de la Parata à la Plage Saint François.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer