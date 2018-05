A partir du 4 juin entrée en vigueur du dispositif de vidéo-verbalisation

Déclenchée depuis le poste de contrôle de 06h à 20h00 7j/7j par les policiers municipaux et les ASVP, la vidéo-verbalisation permettra de lutter contre les incivilités routières et de fluidifier la circulation sur les artères principales tout en protégeant la population. Les secteurs couverts concernent le parvis de la cathédrale, l’avenue Eugène Macchini, la place De Gaulle, l’avenue de Paris, le boulevard Pascal Rossini (entre l’avenue Ramaroni et Eugène Macchini), le cours Napoléon. Seront également concernés la rue Fesch, les quais Napoléon, de la République et L’Herminier, l’avenue Antoine Serafini (partie haute de l’avenue), l’avenue du 1er Consul, le cours Prince Impérial, la rue Frediani, le rond point de la gare, l’avenue Jean-Jérôme Levie.



Pour Ajaccio, ce dispositif permet d’utiliser les avancées technologiques en matière de vidéo protection pour les appliquer aux contrôles des circulations urbaines. Il est encadré par des textes précisant la nature des infractions à relever. Le poste de contrôle dédié est armé par des personnels compétents et assermentés. Son utilisation se base sur l’application de la déontologie policière.

Les infractions relevées : stationnement en double file, stationnement gênant ,non-respect des feux tricolores, utilisation des voies de bus, etc.



Pour apprécier à sa juste mesure la verbalisation à appliquer, l’opérateur a reçu une formation et des consignes strictes pour adapter l’outil à la situation.

Ne seront ainsi relevées que les infractions graves et génératrices d’accidents (feux rouges, stop…) et celles nuisant à la fluidité de la circulation.

Le discernement est complété par l’observation de la situation sur le terrain, une ambulance qui dépose un patient par exemple ne sera pas verbalisée.



Des réunions avec les transporteurs et livreurs complèteront cette information pour les modalités relatives à l’utilisation des aires de livraison.



Pour toute information complémentaire Police municipale 04.95.10.45.90