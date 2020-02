Une aide aux devoirs a été mise en place, quartier de Bodiccione Aide aux devoirs, plus d'ateliers et d'animations, le quartier de Bodiccione fait l'objet d'une attention particulière de la part des services municipaux dans le cadre du dispositif veille active.



Zoom sur le quartier de Bodiccione. Intégré dans le dispositif de veille active, les services municipaux ont mis en place une série d'actions destinées à redynamiser ce quartier par le biais du Contrat de Ville et de la mission citoyenneté. C'est ainsi qu'elle a diversifié l'offre d'activités associatives dans ce quartier, et ce, au bénéficie des habitants et des publics les plus défavorisés, tous âges confondus. En plus des animations traditionnelles (tricot/couture, jeux de rôle plateaux) organisées par l'Association Familiale et de Loisirs de Bodiccione (présidée par Mme Lonchent) associée à Miroir du Monde & Historia Fantasia, le public peut désormais bénéficier de nouvelles activités : des ateliers de loisirs créatifs par l'Association "Instants Créatifs",

des cours de violon pour les 8-16 ans encadrés par un professeur du Conservatoire Henri Tomasi. 12 élèves y sont actuellement inscrits;

des séances de gym douce pour les seniors et de hip-hop pour les enfants proposés par l'association "Bastringue" et animées par Sylvie Mehdi;

des animations ludiques proposées par "la Ludothèque le Petit Atelier". Aide aux devoirs

En partenariat avec la Croix Rouge Française et à la demande des habitants du secteur, la Ville d'Ajaccio a mis en place, une aide aux devoirs. Celle-ci se déroule le mercredi matin pour les écoliers et le mercredi après-midi, pour les collégiens et lycéens (vacances comprises). La première réunion qui s'est tenue mercredi 5 février 2020 dans les locaux de l'association de quartier a déjà permis l'inscription de 22 enfants (12 écoliers, 9 collégiens et 1 lycéen). Les cours de soutien ont débuté mercredi 12 février. Un flyer d'information a été distribué dans les boîtes aux lettres des résidents du quartier. D'autres projets en cours de finalisation (constitution d'un réseau d'échange de savoir inter quartier, et d'un atelier de lecture pour les adultes en complément du bibliobus programmé dans les prochaines semaines), vous seront présentés.

