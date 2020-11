A l'heure des achats de Noël, les méthodes des magasins de jouets en attendant leur réouverture Depuis le début du confinement, les commerces dits non-essentiels ont dû baisser le rideau, parmi eux les professionnels du secteur du jouet se sont aussi organisés pour maintenir une partie de leur activité. A l’heure des achats de Noël quelles méthodes les boutiques spécialisées proposent-elles pour servir leur clientèle et aussi maintenir autant que faire se peut leur activité ? C’est la question que nous leur posons pour aider tous ceux qui rencontrent des difficultés à se lancer dans ce commerce numérique. Des idées, des astuces, des inventions bonnes à prendre même si cela ne remplace pas une vraie ouverture







IL ETAIT UNE FOIS



- Depuis le début du confinement, comment avez-vous vous adapté votre activité pour garder le contact avec votre clientèle (click ou call and collect, drive, livraison…), quelles sont vos méthodes, que vous manque-t-il pour être plus performant et quels conseils donneriez-vous à ceux qui rencontrent des difficultés à manier les outils numériques par exemple ?



Pascale Casanova. Nous avons adapté notre activité grâce à la mise en place d’un drive de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 du lundi au samedi. La clientèle peut nous contacter sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et par email ou téléphone. Premièrement nous ciblons leur demande (jouet souhaité, âge de l’enfant…) puis nous sélectionnons les articles qui seraient susceptibles de l‘intéresser. Après transmission des photos des articles sélectionnés, le client formule son choix et effectue le paiement à distance. Puis, il vient récupérer l’article à l’entrée de notre boutique.

Pour être plus performant nous aurions besoin d’un site d’e-commerce ou d’un site vitrine. Je conseillerai aux commerçants qui rencontrent des difficultés à manier les outils numériques de ne pas lâcher l’affaire et de s’impliquer. Le numérique est un outil qu’il faut savoir utiliser car il permet de promouvoir nos produits et d’augmenter notre visibilité grâce notamment à la publication de photos.

"CHAQUE COUP DE POUCE EST BIENVENUE"

- Pensez-vous que ce mode de consommation via le click ou call and collect, le drive, les réseaux sociaux, plateforme d’achats en ligne… pourra compléter votre activité traditionnelle plus tard et vous permettre de la développer ?



P.C. Oui je pense que cela pourra permettre de développer notre activité traditionnelle une fois que le confinement sera terminé. Un site d’achats en ligne pourrait être une bonne chose. Pour l’instant, la mise en place d’un drive nous permet juste de survivre.



- Le site de la Ville d’Ajaccio ajaccio.fr référence les commerçants, les artisans… qui ont mis en place des méthodes pour continuer à vendre, comment trouvez-vous cette initiative ?



P.C. C’est une très bonne initiative. Il est important que l’information circule sur ce qui se passe en centre-ville. Les commerces sont fortement fragilisés par le confinement et chaque coup de pouce est le bienvenue. Nous ne sommes pas encore morts.





📍 56 rue Fesch

Drive de 09h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

📞 : 04 95 22 23 24

📧 :

Facebook : Il Etait UneFois

Instagram : iletaitunefois.casanova





Retrouvez la liste d'autres commerces organisés pour continuer de vous servir (



Rubrique réalisée en collaboration avec le service municipal du commerce et de l'artisanat



​GAMECASH



- Depuis le début du confinement, comment avez-vous vous adapté votre activité pour garder le contact avec votre clientèle (click ou call and collect, drive, livraison…), quelles sont vos méthodes, que vous manque-t-il pour être plus performant et quels conseils donneriez-vous à ceux qui rencontrent des difficultés à manier les outils numériques par exemple ?



Bryan Beurteaux Pour garder le contact avec la clientèle, nous avons mis en place un service de drive et de click and collect. Les clients ont également la possibilité de commander ligne sur nos deux sites internet (voir cI-dessous). Je conseillerai aux commerçants de faire vivre leurs réseaux sociaux car cela permet de mettre en avant en temps réel à la fois les produits en stock, les nouveautés, les opérations spéciales et les services proposés. Il est ainsi plus facile de toucher de nouveaux clients.

"S'ADAPTER A L'EVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION"

- Pensez-vous que ce mode de consommation via le click ou call and collect, le drive, les réseaux sociaux, plateforme d’achats en ligne… pourra compléter votre activité traditionnelle plus tard et vous permettre de la développer ?



B.B. Nous sommes déjà inscrits dans cette démarche depuis des années et cela fonctionne bien. Le site d’achats en ligne nous permet de toucher une clientèle large qui ne réside pas en Corse. Gamecash est une franchise spécialiste des loisirs numériques orientée sur l’occasion et le reconditionnement à neuf des produits. Notre modèle économique répond à l’évolution constante des clients vers les nouveaux modes de consommation.



- Le site de la Ville d’Ajaccio ajaccio.fr référence les commerçants, les artisans… qui ont mis en place des méthodes pour continuer à vendre, comment trouvez-vous cette initiative ?



B.B. C’est une très bonne chose. La Ville d’Ajaccio communique en faveur des commerçants et cela fait plaisir de se sentir soutenu dans cette période difficile. A travers son site internet, la municipalité nous offre une visibilité supplémentaire.





📍 10 avenue de Paris

Click&Collect, drive, expédition via la Poste

Lundi au samedi 10h-16h

📞 : 09 66 88 77 40

🌐 : https://www.gamecash.fr/ vendeur/ajaccio-diamant-m53. html

🌐 : https://www. mavillemonshopping.fr/fr/ ajaccio/ajaccio/gamecash- ajaccio

📧 : gamecashajaccio@gmail.com

Facebook : GamecashAjaccio



JouéClub

- Depuis le début du confinement, comment avez-vous vous adapté votre activité pour garder le contact avec votre clientèle (click ou call and collect, drive, livraison…), quelles sont vos méthodes, que vous manque-t-il pour être plus performant et quels conseils donneriez-vous à ceux qui rencontrent des difficultés à manier les outils numériques par exemple ?



Lucia Graziani Depuis le début du confinement, nous travaillons grâce à notre service drive accessible depuis le site Jouéclub.fr en sélectionnant le magasin de retrait Mezzavia. Nous avons également ouvert une adresse mail pour tous les clients qui possèdent un bon cadeau d’entreprise ou qui désirent régler leurs achats avec des chèques Cadhoc etc. Ils peuvent ainsi passer commande par mail en indiquant les références des produits et nous les réservons jusqu’à la réouverture du magasin. Nous sommes aussi actifs sur nos pages Facebook et Instagram.

" INCITER LES CONSOMMATEURS A SE RENDRE EN BOUTIQUE DES LA REOUVERTURE DES COMMERCES"



- Pensez-vous que ce mode de consommation via le click ou call and collect, le drive, les réseaux sociaux, plateforme d’achats en ligne… pourra compléter votre activité traditionnelle plus tard et vous permettre de la développer ? L. G. Même si nous enregistrons environ cinquante commandes drive par jour et une vingtaine par mail, ce système ne comble absolument pas la perte de fréquentation et donc de chiffre d’affaire que nous devrions réaliser normalement à cette époque de l’année. Nous enregistrons une baisse et 80% de chiffre sur le magasin de Mezzavia et - 100% sur le magasin rue Fesch.

- Le site de la Ville d’Ajaccio ajaccio.fr référence les commerçants, les artisans… ayant mis en place des méthodes pour continuer à vendre, comment trouvez-vous cette initiative ?

L. G. L’initiative de référencement de la Ville d’Ajaccio est une bonne chose, mais malheureusement « ce n’est qu’une vitrine ». Il serait peut-être intéressant de trouver une formule sous forme de bons d’achat valables exclusivement dans les commerces de centre-ville afin d’inciter les consommateurs à se rendre en boutique dès la réouverture des commerces.





Jouéclub Mezzavia

📍Route Nationale 194 Km 6, MezzaviaMEZZAVIA

Service drive à actif pour le point de vente à Mezzavia. Il est accessible depuis le site Joueclub.fr en choisissant le magasin de retrait Mezzavia. Les retraits s’effectuent devant l’entrée du magasin dans le respect des règles sanitaires. Les clients peuvent passer commande en ligne.

Nous avons limité les retraits à 3 jours par semaine.

Lundi, mercredi et samedi entre 14h30 et 16h00.

📞 : 04 95 20 85 18

🌐 : https://www.joueclub.fr/magasin/joueclub-mezzavia.html

