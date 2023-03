A chacun son printemps en Pays d’Ajaccio L’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio présente « A chacun son printemps en Pays d’Ajaccio » du 8 avril au 7 mai. Cette édition 2023 propose plus de 120 rendez-vous pour explorer, respirer, partager, créer et savourer en Pays d’Ajaccio.



Le temps de découvrir les paysages enchanteurs du pays ajaccien, de s’imprégner pleinement de la nature qui nous entoure, de privilégier les rencontres, savourer les plaisirs de la table ou créer, et tout cela à votre rythme ! Place désormais à la déconnexion, à l’authenticité pour un printemps tout en douceur en Pays d’Ajaccio.

Artisanat, découverte du patrimoine naturel, aventure marine ou terrestre, sportive et contemplative, culture et art de vivre. Vous trouverez dans l’offre de cette nouvelle édition, au moins une activité à partager en famille, entre amis, en couple.



• Des savoir-faire artisanaux avec des ateliers bijoux, chocolats, huiles essentielles

• Des visites exclusives de la citadelle, d’une bergerie à Peri, d’une miellerie à Ocana et de domaines viticoles

• La découverte du ciel

• Une balade en kayak au Golfe de Lava

• Un jeu de piste pour les enfants dans le centre-ville d’Ajaccio

• Une promenade en catamaran

• De nombreuses autres activités comme du canyoning, des balades en mer, des randonnées, sans oublier nos rendez-vous musicaux polyphoniques les mercredis

• Des offres « privilège » proposées par nos partenaires professionnels de l’hébergement : hôtels, gîtes, résidences de tourisme, meublés de tourisme …





Du 08 avril au 07 mai, le city pass est proposé à un tarif réduit (-20%) pour favoriser la découverte de notre région et des nombreuses activités possibles.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer