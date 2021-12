A Sant'Andria in e ciucciaghje Cum'è tutti l'anni a festa di a Sant'Andria hè stata urganizata in e ciucciaghje municipale.





Monique Santoni hè un'animatrice di u Sirviziu LCC di a Cità d'Aiacciu chì accumpagna tutti i prughjetti di bagnu linguisticu in e ciucciaghje municipale. Cusì, tutta a squatra di a sizzione maiò di "A ciucciarella", Davia Santoni cù Anaelle, Christelle, Claire, Dédée, Laura, Marie è Marion anu urganizatu a festa di a Sant'Andria par u più gran piacè di i zitelli. Canti, balli, canistrelli è robba di stagione, i zitelli si sò campi...in lingua corsa !





